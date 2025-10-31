Peste zece ONG-uri trimit un mesaj de protest către premier și ministrul de Interne, după amenda dată de Jandarmerie la comemorarea Colectiv: "Dublă măsură”

Mai multe organizaţii civice şi personalităţi au transmis, în seara de vineri, 31 octombrie, o scrisoare de protest, acuzând Jandarmeria Română de dublă măsură după amenda aplicată organizatorului marşului de comemorare a victimelor din Clubul Colectiv.

Jandarmeria a sancţionat flori şi lumânări, deşi a manifestat pasivitate la evenimente organizate de grupări extremiste, acuză semnatarii scrisorii. În opinia acestora, astfel de gesturi ”subminează încrederea publică în instituţiile statului şi creează impresia unui tratament preferenţial de protecţie a mişcărilor extremiste”.

Scrisoarea de protest este adresată premierului Ilie Bolojan şi ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

”Organizaţiile civice semnatare îşi exprimă profunda indignare faţă de acţiunile abuzive ale Jandarmeriei Române, care, în data de 30 octombrie 2025, a procedat la amendarea organizatorului evenimentului comemorativ desfăşurat la 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv. Această acţiune, desfăşurată paşnic şi demn, a avut un caracter strict comemorativ, fără conotaţii politice şi fără incidente. Participanţii au aprins lumânări, au depus flori şi au păstrat un moment de reculegere - manifestări care se înscriu în exerciţiul normal al dreptului la libertatea de întrunire garantat de art. 39 din Constituţia României şi de Legea nr. 60/1991, care exceptează adunările comemorative desfăşurate în spaţii consacrate de la obligaţia avizării prealabile. Facem precizare că spaţiul unde au fost depuse lumânările e unul consacrat comemorării tragediei de acum 10 ani”, se arată în scrisoare.

Semnatarii acesteia consideră că ”sancţionarea cu amendă a participanţilor reprezintă o interpretare arbitrară şi abuzivă a legii, un gest de intimidare civică şi un precedent periculos pentru libertatea de exprimare şi de întrunire în România”.

”În acelaşi timp, atragem atenţia asupra pasivităţii Jandarmeriei în faţa manifestărilor violente şi xenofobe organizate recent de grupări extremiste, care au blocat circulaţia publică, au incitat la ură şi au agresat verbal sau fizic persoane şi jurnalişti, fără intervenţia promptă a autorităţilor şi fără aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege. Această dublă măsură - severitate împotriva cetăţenilor paşnici din mişcarea civică şi toleranţă faţă de grupările violente - subminează încrederea publică în instituţiile statului şi creează impresia unui tratament preferenţial de protecţie a mişcărilor extremiste”, se mai arată în document.

Potrivit semnatarilor, ”e dramatic să constatăm că memoria victimelor de la Colectiv a fost ”onorată” de actualul regim prin amenzi şi abuzuri în pofida respectării libertăţilor democratice şi a demnităţii umane”.

”România nu are nevoie de o jandarmerie care să pedepsească flori şi lumânări, ci de o instituţie care protejează cetăţenii şi spiritul civic”, arată organizaţiile în finalul documentului.

Scrisoarea este asumată de Federaţia Iniţiativa Timisoara, Corupţia ucide, Societatea Timişoara, Freedom House, Iniţiativa România, Grupul pentru Dialog Social, Geeks for Democracy, Asociaţia Împreună pentru A8, Asociaţia Civică #activag Piteşti, Tinerii Liberi Timisoara, Diaspora 360, Radu Vancu – scriitor, Ondine Gherguţ – jurnalist şi Mihaela Miroiu - profesor universitar.

Jandarmeria a anunţat că face verificări după ce, joi seară, organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat pentru depăşirea orei aprobate pentru manifestare.

Verificările urmează să stabilească ”dacă măsura a fost proporţională, justificată şi conformă atât literei, cât şi spiritului legii”.

”Se poate aprecia că agentul constatator nu a înţeles pe deplin spiritul legii şi particularităţile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoţional şi simbolic”, arată instituţia.

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, generalul Alin Mastan, a afirmat că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul din data de 30 octombrie avea un profund caracter emoţional şi simbolic.

Șeful Jandarmeriei a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.

În același context, în ziua de 31 octombrie 2025, după aplicarea amenzii, șeful Jandarmeriei București a fost schimbat din funcție.

