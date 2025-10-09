Paradoxul locurilor de parcare din București. De ce șoferii amendați care nu plătesc nu pățesc, de fapt, nimic. „Sunt note de constatare”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 20:57
289 citiri
Paradoxul locurilor de parcare din București. De ce șoferii amendați care nu plătesc nu pățesc, de fapt, nimic. „Sunt note de constatare”
Locuri de parcare FOTO Facebook/ Stelian Bujduveanu

Șoferii care au primit amenzi pentru parcare în București și nu au plătit, nu au pățit nimic. Compania de parcări a Primăriei nu e conectată la baza de date a Poliției, așa că șoferii nu pot fi identificați.

3,8 milioane de astfel de sancțiuni au fost date și au rămas neachitate, transmite Digi24.

Primăria știe numărul de înmatriculare al mașinii, dar nu și cine e proprietarul. Astfel, nu știe cui să trimită amenda.

În ultimii 3 ani, angajații Companiei Municipale Parking București au emis 3,8 milioane de astfel de note de constatare, iar valoarea lor ajunge la aproape 800 de milioane de lei.

Compania ar trebui să aibă acces la bazele de date ale Direcție Generale de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Însă instituția nu vrea să ofere acces la informații unei companii private, chiar dacă ea aparține Primăriei.

„Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DRPCIV, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv.

Suntem în proces cu DRPCIV de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date pentru a vedea cine este... Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la alte servicii publice, care vor fi colectate. La momentul la care vom avea acces la baza de date. Vor fi și retroactiv, pentru că ele s-au emis”, a declarat Stelian Bujduveanu, primarului interimar al Capitalei:

În București sunt aproape 50.000 de locuri de parcare cu plată, amenajate de Primăria Capitalei.

Primarul Bujduveanu justifică panica privind codul roșu: „Prevenția a făcut ca Bucureștiul să nu arate ca Slobozia. Ne-am pregătit pentru cel mai rău scenariu”
Primarul Bujduveanu justifică panica privind codul roșu: „Prevenția a făcut ca Bucureștiul să nu arate ca Slobozia. Ne-am pregătit pentru cel mai rău scenariu”
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri, 8 octombrie, că Bucureștiul a scăpat de orice pericol în urma ciclonului Barbara și că măsurile luate...
Incendiu puternic într-un cartier din București. Focul s-a extins la patru locuințe
Incendiu puternic într-un cartier din București. Focul s-a extins la patru locuințe
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri după-amiază pe strada Mureşeni, din sectorul 3 al Capitalei, cuprinzând acoperişurile mai multor locuinţe şi o anexă. Flăcările s-au extins rapid...
#amenda parcare, #Bucuresti, #locuri parcare Bucuresti, #PMB , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
ObservatorNews.ro
Bucurestenii sustin taxa de 20 de lei pe zi pentru soferii din alte judete. "Nu avem loc de ei"
DigiSport.ro
Si-au aflat pedeapsa, dupa ce au fost prinse ca au furat din aeroport

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avertismentul celui mai important bancher al SUA: „Se vorbește mult despre stocarea de criptomonede. Ar trebui să stocăm gloanțe“
  2. Paradoxul locurilor de parcare din București. De ce șoferii amendați care nu plătesc nu pățesc, de fapt, nimic. „Sunt note de constatare”
  3. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Reginea care va fi lovită de ploi abundente
  4. Tadjikistanul, somat de Curtea Penală Internațională să-l aresteze pe Putin. Liderul de la Kremlin are mandat de arestare pentru crime de război în Ucraina VIDEO
  5. Raportul ANM, după ciclonul Barbara. Harta cu zonele care au înregistrat recorduri de ploaie FOTO
  6. Ce spune Departamentul de Stat al SUA despre întâlnirea Marco Rubio-Oana Țoiu. "Secretarul de Stat a recunoscut..."
  7. Declarații în contradictoriu la nivel înalt la Moscova. Consilierul lui Putin pe politică externă neagă că eforturile Rusiei și SUA de a pune capăt războiului din Ucraina s-ar fi epuizat
  8. „Este timpul să evacuăm”. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice într-un oraș din estul țării au dus la măsuri drastice
  9. Un tânăr din București s-a trezit cu două credite la bănci. Cum a fost păcălit de un presupus avocat cunoscut pe o aplicație de întâlniri
  10. Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a ratat Premiul Nobel pentru Literatură. "Ne uneşte-aceeaşi soartă…" FOTO