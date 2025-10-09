Paradoxul locurilor de parcare din București. De ce șoferii amendați care nu plătesc nu pățesc, de fapt, nimic. „Sunt note de constatare”

Șoferii care au primit amenzi pentru parcare în București și nu au plătit, nu au pățit nimic. Compania de parcări a Primăriei nu e conectată la baza de date a Poliției, așa că șoferii nu pot fi identificați.

3,8 milioane de astfel de sancțiuni au fost date și au rămas neachitate, transmite Digi24.

Primăria știe numărul de înmatriculare al mașinii, dar nu și cine e proprietarul. Astfel, nu știe cui să trimită amenda.

În ultimii 3 ani, angajații Companiei Municipale Parking București au emis 3,8 milioane de astfel de note de constatare, iar valoarea lor ajunge la aproape 800 de milioane de lei.

Compania ar trebui să aibă acces la bazele de date ale Direcție Generale de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Însă instituția nu vrea să ofere acces la informații unei companii private, chiar dacă ea aparține Primăriei.

„Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DRPCIV, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv.

Suntem în proces cu DRPCIV de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date pentru a vedea cine este... Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la alte servicii publice, care vor fi colectate. La momentul la care vom avea acces la baza de date. Vor fi și retroactiv, pentru că ele s-au emis”, a declarat Stelian Bujduveanu, primarului interimar al Capitalei:

În București sunt aproape 50.000 de locuri de parcare cu plată, amenajate de Primăria Capitalei.

