Șoferiță care deținea asigurare RCA, amendată cu 870 de lei pentru lipsa RCA. Cum s-a încheiat disputa cu Poliția Rutieră

O șoferiță care a fost amendată cu suma de 870 de lei pentru că nu a putut prezenta, inițial, poliția de asigurare obligatorie auto a obținut în instanță anularea procesului verbal de sancționare.

Femeia susținut că deși deținea RCA, a fost totuși amendată de polițistul rutier.

„În urma căutării poliţei RCA în torpedoul maşinii, am găsit-o şi am prezentat-o, dar agentul deja încheiase procesul-verbal de contravenţie pe care nu a binevoit să îl anuleze, drept pentru care am refuzat semnarea acestuia. Am solicitat anularea procesului-verbal menționat pentru inexistența faptei”, a susținut femeia în acțiunea înaintată la Judecătoria Blaj.

Chemați în fața instanței, reprezentanții IPJ Alba au precizat că documentul a fost întocmit legal pentru că persoana legitimată de polițistul rutier nu avea asupra sa documentul care să ateste existența unei polițe RCA.

„Din înregistrarea video depusă de intimată la dosarul cauzei rezultă faptul că petenta se face vinovată de săvârşirea faptei reţinută în sarcina sa deoarece la solicitarea agentului de poliţie nu a putut pune la dispoziţia acestuia asigurarea RCA. Petenta a găsit asigurarea în autoturism doar după ce agentul constatator a întocmit procesul-verbal, când i-a fost solicitată a spus că nu o are asupra sa. Descoperirea asigurării după întocmirea procesului- verbal nu înlătură caracterul contravenţional al faptei”, a susținut magistratul care a judecat cauza.

Instanța a decis, în final, să înlocuiască amenda cu un avertisment. „Se impune înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertismentului, aceasta fiind suficientă pentru ca atingerea scopului preventiv-educativ, având în vedere modul de săvârşire a faptei şi circumstanțele comiterii acesteia (petenta avea asigurarea în autoturism, dar nu a găsit-o iniţial, fiind prezentată agentului după întocmirea procesului-verbal), precum şi circumstanţele personale ale contravenientului, (petenta neavând alte fapte înscrise în cazierul contravenţional)”, a completat magistratul în hotărârea pronunțată în 26 octombrie 2023.

