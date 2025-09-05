Amenda uriașă pe care ai putea s-o plătești dacă nu ești politicos cu funcționarii publici. Cât te-ar putea costa lipsa de respect, conform unui proiect de lege

O inițiativă legislativă a unor parlamentari de la UDMR și minorități prevede sancțiuni cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament "lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant", inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din aceste instituții.

Propunerea legislativă, inițiată de 36 parlamentari ai UDMR și minorități, completează în acest sens Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Actul normativ modifică Legea 61/1991 în sensul de a introduce în categoria contravențiilor: "Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din instituții publice, contrar obligației cetățenilor de a adopta o conduită civilizată și respectuoasă, în scopul menținerii unui climat de ordine și liniște publică".

De asemenea, proiectul prevede pentru acest caz sancțiuni cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Proiectul mai prevede introducerea în Legea nr. 544/2001 de noi texte.

"Persoanele care solicită verbal informații publice au obligația de a respecta programul stabilit (...) și să înfățișeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Personalul autorităților și instituțiilor publice, personalul de pază și ordine sau organul de poliție, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi (...) din incinta autorității sau instituției publice", se menționează în actul normativ.

"În ultimii ani, s-a constatat o creștere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetățeni în relația cu personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora, respectiv subminează autoritatea instituțiilor statului și încrederea cetățenilor în acestea.

Fenomenul se manifestă prin atitudini lipsite de respect, refuzul de a respecta indicațiile angajaților, adresarea de injurii sau amenințări, precum și prin alte acțiuni care au la bază rea-credință și creează o atmosferă tensionată în cadrul interacțiunilor publice. Aceste comportamente perturbă desfășurarea normală a activităților instituțiilor și generează disfuncționalități grave în prestarea serviciilor publice de către cetățeni", au argumentat inițiatorii necesitatea proiectului în expunerea de motive.

Aceștia consideră că "evoluția dinamică a relațiilor dintre cetățeni și instituțiile statului impune adaptarea cadrului legal pentru a răspunde noilor realități sociale".

"Prezenta inițiativă legislativă are ca scop introducerea unei norme exprese care sancționează comportamentele neadecvate manifestate față de autoritățile și instituțiile publice, respectiv angajații acestora.

Noile prevederi sunt introduse pentru asigurarea unui cadru de interacțiune civilizat între cetățeni și personalul instituțiilor statului, precum și prevenirea și descurajarea manifestărilor provocatoare, intimidante sau agresive în spațiul public instituțional, respectiv consolidarea autorității funcționarilor publici și protejarea demnității acestora în exercitarea atribuțiilor de serviciu", au mai susținut inițiatorii.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, iar Camera Deputaților este for decizional.

