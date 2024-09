Amendă usturătoare pentru un bărbat care a reclamat tăieri ilegale de copaci. De ce apelul la 112 a fost considerat „nejustificat”

Un bucureștean a fost amendat cu mii de lei după ce a sunat la 112 a doua oară, pentru a reclama tăieri ilegale de copaci în Sectorul 3. La apelul din luna iulie, s-au dat amenzi pentru defrișarea fără aviz, la al doilea apel din 27 august, bărbatul s-a ales el cu o amendă pentru un apel „nejustificat”.

La începutul lunii iulie, bărbatul a sunat la numărul de urgențe 112 pentru a reclama tăieri de copaci pe un teren privat îngrădit din Strada Drumul Murgului 40 din zona Mall Park Lake, în Sectorul 3.

Autoritățile au intervenit atunci și au dat o amendă pentru tăierea a 20 de copaci fără aviz de defrișare. Proprietarul a avut de plătit peste 60.000 de lei, iar cei care care tăiau efectiv copacii cu drujba au primit în total amenzi de 2.000 lei, deoarece legea din București prevede o amendă de doar 100 de lei pe copac.

Când muncitorii cu drujbe au revenit, bucureșteanul a sunat din nou la 112, dar s-a ales cu o amendă de 2.000 lei pentru apelare abuzivă la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

„Un agent de la ordine publică mi-a întocmit proces verbal, l-am semnat și i-am spus că-l contest. La 112 când am sunat, m-au intrebat care este speța, m-au dirijat către Primăria Capitalei și m-au îndemnat să rămân pe poziție până vine un echipaj. Am rămas să supraveghez copacii, a venit poliția, au văzut despre ce este vorba, mi-au spus că ne-au atenționat data trecută că dacă mai sunăm nejustificat la 112 ne amendează, deși tot ei au constatat ilegalități. Eu le-am cerut să-mi spună unde să sun pentru situații de urgență, mi-au spus că la poliția locală, doar că în poliția locală nu am încredere”, a explicat cetățeanul amendat pentru G4Media.ro.

Proprietarul terenul voia de fapt să-l curețe de copacii doborâți în luna iulie, astfel că poliția a decis că apelul a fost nejustificat.

Reprezentanții Gărzii de Mediu spun însă că la numărul 112 se poate suna pentru astfel de situații, chiar și atunci când nu este necesară o intervenție a poliției.

„Chiar dacă este un eveniment care nu necesită o intervenție, adică poliție, pompieri ș.a.m.d., atunci cei de la 112 ne contactează pe noi pe telefoanele noastre permanente care sunt instituționale, se descrie evenimentul, iar Garda de mediu își desfășoară activitatea de control”, a declarat Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii de Mediu.

