Boeing riscă o amendă de 3,1 milioane de dolari. Administrația Federală a Aviației din SUA acuză compania aeriană de încălcări grave și repetate ale regulilor de siguranță

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 08:46
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a propus vineri, 12 septembrie, o amendă de 3,1 milioane de dolari împotriva Boeing, acuzând compania de încălcări grave şi repetate ale regulilor de siguranţă, inclusiv acţiuni legate de incidentul din ianuarie 2024, când un avion Alaska Airlines 737 MAX 9 a suferit o avarie majoră în zbor, transmite Reuters.

Autoritatea americană a constatat sute de nereguli în sistemul de calitate atât la fabrica Boeing din Renton, Washington, cât şi la cea a subcontractorului Spirit AeroSystems din Wichita, Kansas, între septembrie 2023 şi februarie 2024.

FAA acuză Boeing că a prezentat două aeronave necorespunzătoare pentru certificare şi că un angajat al companiei a exercitat presiuni asupra unui inspector pentru a semna livrarea unui avion care nu respecta standardele.

Incidentul cu Alaska Airlines, provocat de lipsa a patru şuruburi esenţiale, a afectat grav reputaţia Boeing şi a dus la imobilizarea temporară a flotei MAX 9, dar şi la impunerea unui plafon de producţie de 38 de avioane pe lună, care rămâne în vigoare.

Boeing are la dispoziţie 30 de zile pentru a răspunde propunerii de sancţiune, compania anunţând că ”revizuieşte” acuzaţiile şi că lucrează la consolidarea culturii de siguranţă.

Între timp, FAA şi Departamentul Justiţiei continuă investigaţiile, iar autorităţile americane menţin inspecţii sporite asupra fiecărui avion Boeing 737 MAX şi 787 înainte de certificarea pentru livrare.

