Cum a ajuns un miliardar să plătească o amendă uriașă după ce a depășit cu 30 de km/h viteza legală. Sancțiunea s-a calculat în funcție de averea contravenientului

Un milionar francez stabilit la Lausanne a fost amendat cu 80.000 de franci elvețieni, după ce a fost prins circulând cu aproape 30 km/h peste limita legală. În cantonul Vaud, cuantumul amenzilor este calculat în funcție de averea contravenientului, iar în cazul său, aceasta se ridică la câteva sute de milioane de franci. Milionarul a fost prins circulând cu 77 km/h într-o zonă de 50 km/h în Lausanne.

Atunci când stabilește cuantumul sancțiunilor financiare impuse infractorilor, sistemul judiciar din Vaud ia în considerare resursele lor financiare. Astfel, inculpații fără un ban nu sunt uneori amendați și sunt trimiși la închisoare pentru câteva zile, în funcție de gravitatea infracțiunii. În schimb, persoanele bogate se confruntă cu pedepse care ating niveluri ridicol de mari, arată 24heures.ch.

Acesta este cazul unui multimilionar din Lausanne care tocmai a fost condamnat de Parchetul Public.

Amendă calculată în funcție de avere

Bărbatul se numără printre cele mai bogate 300 de persoane din Elveția, potrivit revistei „Bilan”.

În timp ce își conducea mașina, milionarul a fost prins depășind limita de viteză pe o stradă din Lausanne cu 77 km/h (minus marja), în loc de limita de 50 km/h. Aceasta a reprezentat o depășire de aproape 30 km/h, ceea ce califică infracțiunea sa drept o încălcare gravă a regulilor de circulație rutieră.

Un procuror din cadrul Parchetului din districtul Lausanne a stabilit cuantumul pedepsei. Bărbatul va trebui să plătească o amendă de 10.000 de franci ca pedeapsă imediată. În urmă cu opt ani, fusese deja condamnat pentru aceeași infracțiune. A primit o amendă de 60.000 de franci, cu suspendare pentru doi ani, și, din nou, o amendă de 10.000 de franci.

Trebuie menționat că cuantumul amenzii zilnice este reglementat de un articol din Codul Penal. Ca regulă generală, aceasta este de cel puțin 30 de franci și cel mult 3.000 de franci.

„Judecătorul stabilește cuantumul în funcție de situația personală și economică a infractorului la momentul pronunțării sentinței, ținând cont de veniturile și averea acestuia, stilul de viață, obligațiile de întreținere, în special sprijinul familial, și nivelul minim de existență”, explică Vincent Derouand, șeful departamentului de comunicare al Parchetului.

Când se aplică o pedeapsă cu suspendare, judecătorul poate aplica o amendă pe lângă pedeapsa cu suspendare. Suma maximă este de 10.000 de franci.

