Producătorul conservelor care conțin excremente de urs, amendat cu 40.000 de lei. Anunțul făcut de Protecția Consumatorilor

Protecția Consumatorilor Covasna a amendat cu 40.000 de lei firma care a produs conservele cu excremente de urs, descoperite la vânzare în luna noiembrie a anului trecut, în urma unor controale derulate în municipiul Târgu Secuiesc și comuna Turia.

Produsul denumit „Urme de urs” era comercializat pe post de „suvenir”, o conservă cu circa 30 de grame de conținut fiind vândută cu suma de 40 de lei. Conform etichetei de prezentare, produsul este vegan, conţine 100% excremente de urs brun transilvănean, „fără gluten, fără conservanţi, vegan”, iar nedeschis, se păstrează pe termen nelimitat în interiorul ambalajului, în schimb, după deschidere trebuie „folosit” în termen de 22 de ore.

Compania producătoare este S.C. Xindex Eco SRL din comuna Sânmartin, județul Harghita, „sora” firmei care produce berea și chipsurile „Csíki Sör” şi „Csíki Csipsz”, și are punctul de lucru în comuna covăsneană Malnaș, scrie weradio.ro.

„Amenda a fost aplicată marți, este vorba despre firma producătoare S.C. Xindex Eco SRL, pentru că firma Lixid Project care produce berea şi chipsurile Csíki Sör şi Csíki Csipsz, doar distribuia aceste produse. Noi am găsit anul trecut aceste produse pe piață, la Târgu Secuiesc și Turia, am făcut o notificare către CJPC Harghita, ei au controlat firma Lixid Project și au constatat că, de fapt, nu ei sunt producătorii, ci firma soră care are punctul de lucru la Malnaș, în județul Covasna, și atunci s-a întors la noi. Am cerut documente, până au venit a durat puțin, dar marți am aplicat amenda”, ne-a explicat șeful CJPC Covasna.

Pe lângă amenda aplicată, Protecția Consumatorilor Covasna a propus ca produsele să fie eliminate definitiv de la comercializare, o decizie în acest sens urmând să fie emisă zilele următoare. În cazul în care producătorul nu se va conforma, acesta riscă suspendarea activității firmei pe o perioadă inițială de până la 6 luni, scrie bizbrasov.ro.

„Decizia de încetare a practicii comerciale înșelătoare/incorecte înseamnă că acel produs nu mai poate fi comercializat pe piață, trebuie retras complet. Dacă nu se conformează, pasul următor este închiderea firmei pe o perioadă de 1 până la 6 luni, sau 6-12 luni, iar dacă sunt abateri grave repetate se poate merge până la închiderea definitivă. Nu au un termen, măsura se pune în aplicare imediat ce vine decizia, care urmează să fie emisă de comisarul-șef pe regiune, și cum o primim o vom trimite mai departe operatorului economic”, a mai explicat comisarul-șef al CJPC Covasna.

În luna noiembrie a anului trecut, în urma unor controale derulate la un local din Târgu Secuiesc, Protecția Consumatorilor a descoperit la vânzare conserve care conțineau excremente de urs brun „autentic-secuieşti”.

Pe eticheta produselor se menționa că acestea nu conțin gluten, conservanți sau organisme modificate genetic, respectiv „produs vegan, marfă proaspătă, original secuiesc, își păstrează calitatea la nesfârșit fără deschiderea conservei, pentru deschidere se recomandă utilizarea briceagului secuiesc”.

Potrivit conducerii OPC Covasna, cu toate că eticheta precizează că produsul nu este destinat consumului uman, „materia primă utilizată, proaspătă și caldă, pentru fabricarea produsului este excrementul de urs brun, o materie fecală care poate conține paraziți, floră microbiană patogenă care poate prezenta o sursă de infecție organismului uman la deschiderea ambalajului și la contactul fizic cu acest produs”.

