Cum „miroși” o reclamă mascată la TV. Cazul țigărilor electronice promovate sub pretextul unor noutăți economice

Curtea de Apel București a menținut (sentința nu este definitivă) o amendă de 10.000 de lei aplicată de CNA postului de televiziune Antena3 pentru reclamă mascată la țigări electronice. Cazul arată cum se face reclamă mascată în televiziune.

Printr-un proces deschis la Curtea de Apel București, postul de televiziune Antena3 a dat în judecată Consiliul Național al Audiovizualului, cerând anularea unei amenzi de 10.000 de lei aplicate de CNA pentru reclamă mascată la țigări electronice.

Concret, Antena3 a primit amenda pentru că în cadrul unui jurnal de știri a prezentat o știre potrivit căreia „exportul de produse din tutun incălzit a crescut exponențial în ultimii 5 ani”, iar în conținutul știrii difuzate a fost menționat un anumit producător de produse din tutun, fiind prezentată și declarația Directorui External Affairs din cadrul Philip Morris cu privire la exporturile de tutun încălzit ale României.

CNA a aplicat amenda în baza articolului de lege care prevede că comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii: să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise și orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru ţigări şi alte produse pe bază de tutun este interzisă.

Apărarea Antena3

Ads

Potrivit paginademedia.ro, la momentul aplicării amenzii, Antena3 s-a apărat la CNA spunând, prin reprezentantul său următoarele:

„Este o ştire care prezintă o contribuţie pozitivă la economia României şi în care cei mai mari jucptori din această piaţă au făcut o investiţie foarte importantă, nişte investiţii care stau la baza acestei creşteri exponenţiale a exportului produselor din tutun.

Nu ştiu cum am fi putut să prezentăm o astfel de ştire, cu astfel de informaţii, într-un mod care să nu fie interpretat că s-ar promova aceste produse din tutun încălzit. Informaţia există, este importantă, poate constitui subiectul unei ştiri. Nu am văzut, cel puţin în cazul Antenei 3, aspecte care să constituie o promovare sau un focus pe produsele cu tutun încălzit, astfel încât să fie interpretate ca o promovare”.

În procesul prin care a cerut anularea amenzii, Antena3 s-a apărat susținând că știrea „difuzată este una mai mult decât reală si relevantă, este o ştire care in mod evident este de interes public”.

Ads

„Existenţa unui alt scop decât cel mentionat anterior, respectiv existenţa scopului ilicit de a promova in mod nedeclarat, mascat, numele ori produsul unui comerciant, trebuie dovedit de către CNA”, a arătat Antena3 în proces.

Postul de televiziune s-a mai apărat spunând că a accepta raționamentul CNA „ar insemna că orice ştire privind o competiţie sportivă, in care sunt indicate numele competiţiei sau al echipelor; orice ştire privind un concert, in care sunt menţionate numele interpreţilor sau al organizatorilor; orice ştire privind o gală de premiere, cum ar fi premiile Osrcar, in care sunt menţionate numele filmelor, ale actorilor sau ale producătorilor, orice ştire privind o investiţie străină, in care se menţionează numele companiei sau al produselor/serviciilor care vor fi fabricate/prestate etc. (exemplele sunt nenumărate), ar reprezenta - având in vedere că toate aceste evenimente se desfaşoara in scop lucrativ - nu o informare a publicului cu privire la chestiuni de interes ci o comunicare audiovizuală comercială, ba mai mult, o comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat”.

Ads

Verdictul instanței

Curtea de Apel București a decis menținerea amenzii arătând că dovada reclamei mascate este comentariul prin care, din comentariul Voce-off se arată că „unul dintre cei mai mari jucători din industria tutunului (n.r. căruia i se dă și numele) a anunțat investiții de peste 100 milioane de dolari în fabrică din Otopeni, investiții ce se vor derula în următorii 2 ani”. Până în prezent, 500 de milioane de dolari au fost investiți în transformarea fabricii din Otopeni într-o unitate de producție a consumabilelor pentru IQOS, sistemul electronic de incălzire a tutunului dezvoltat de companie”, se mai arăta în știrea difuzată pe post.

Judecătorii au mai arătat că „redarea în cadrul acestei emisiuni de știri, a declarației directorului companiei Philip Morris Internațional, care a făcut referire la faptul că exporturile de tutun încălzit ale României au depășit în ultimii ani 650 milioane de euro, nu poate fi considerată o ştire de interes public, prezentată în mod obiectiv, de către furnizorul de servicii media audiovizuale”.

Ads

„Curtea reține că modul în care a fost comunicată publicului denumirea companiei Philip Morris Internațional și obiectul sau de activitate, în cadrul emisiunii de știri (…) putea induce în eroare publicul cu privire la natură acestei comunicări (…) câtă vreme acest public nu avea reprezentarea clară că informațiile redate reprezentau o știre cu caracter economic sau de fapt, difuzarea acestora urmarea promovarea acestei companii producătoare de tutun pe piață românească, având de fapt un scop publicitar nedeclarat”, se mai arată în sentința Curții de Apel București, care nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

România TV și Radio Guerrilla, sancționate pentru aceeași poveste

Potrivit paginademedia.ro, în ședința în care Antena3 a primit amenda pentru reclamă mascată la țigări electronice, România TV a fost amendată cu 15.000 de lei, iar Radio Guerrilla a fost sancționată cu somație publică pentru aceeași faptă.

Paginademedia arată că reprezentanţii Radio Guerrila au transmis CNA că au avut un contract cu o agenţie de PR „şi că în baza acestui acord au primit diverse comenzi publicitare, dintre care unul a fost cel cu Philip Morris, care a fost inclus ca promovare de tip PR în emisiunea de dimineaţă”.

Ads

„Ştirea a apărut inclusiv pe Agerpres, era generată evident de un comunicat al companiei Philip Morris. Nu poate fi considerată, după părerea mea, reclamă pentru tutun sau produs din tutun, pentru fumat sub nicio formă.

Compania Philip Morris este producătoare de ţigarete, dar nu cred că se găsesc ţigarete sub această denumire şi, da, am şi eu o problemă cu folosirea numelui acelui dispozitiv folosit pentru acest tutun reîncălzit (iQos - n.r.), dar mi s-a explicat şi mie că este vorba despre un dispozitiv şi nu despre un produs de tutun”, a arătat, potrivit paginademedia.ro, reprezentanta România TV în ședința CNA.

Ads