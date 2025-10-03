Coșurile necurățate toamna, pericol pentru viață, dar și pentru buzunar. Ce amendă riscă cei care uită să curețe hornul

Odată cu răcirea bruscă a vremii, încălzirea casei devine prioritară, însă un coș de fum neverificat poate fi un pericol de moarte. Dincolo de pericolul crescut de incendiu și de intoxicație cu monoxid de carbon, verificarea anuală a coșurilor este obligatorie, iar cei care „uită” de ea riscă amenzi consistente.

Cea mai agitată perioadă din an pentru coșari este toamna, când verificarea și curățarea obligatorie a coșurilor de fum este necesară înainte de a face focul în șemineu.

Neverificarea coșurilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500 și 1.000 de lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 537/2007.

Verificarea coșului de fum nu include doar eliminarea unui potențial blocaj. Coșarii trebuie să verifice și îmbinările sistemului de încălzire, garniturile de etanșare și canalele de evacuare. Ei pot recomanda proprietarilor și schimbarea garniturilor uzate, pentru a asigura etanșeitatea hornului.

„După ce fac inspecția video, folosesc o perie foarte moale, dar și fermă în același timp. Ea va lua forma interiorului sobei și îl va curăța perfect”, a explicat un coșar citat de observatornews.ro.

Costul pentru curățarea unui coș de fum pornește de la 200 de lei și crește în funcție de dimensiunea coșului, potrivit aceleași surse.

Ads