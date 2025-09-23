Un nou atac PSD la Guvernul Bolojan. Amendamente în Parlament pentru anularea măsurilor decise de premier în pachetul de măsuri pentru Educație

PSD încearcă să răstoarne două măsuri emblematice din „Legea Bolojan”: bursele de excelență pentru olimpici ar putea fi restabilite, iar plata cu ora pentru profesori, eliminată. Votul în plenul Camerei Deputaților este programat miercuri.

Deputații PSD Adrian Solomon și Mihai Ghigiu au trecut, luni seară, prin Comisia de muncă din Camera Deputaților, amendamente care răstoarnă două dintre măsurile emblematice din educație ale „Legii Bolojan”, arată Gândul.ro.

Dacă amendamentele celor de la PSD vor fi aprobate, bursele de excelență pentru olimpici ar putea reveni. Cele care au fost tăiate în vară, prin legea care a dus la reduceri masive de cheltuieli. Elevii premiați la olimpiade internaționale sau naționale ar putea primi din nou bani, ca înainte de luna iulie. Pentru locul I, bursa ar fi egală cu salariul minim pe economie, iar pentru premiile mai mici valorile scad proporțional. La nivel național, bursa ar fi 700 de lei pe lună.

Un alt amendament se referă la plata cu ora pentru profesori, care s-ar putea schimba din nou. Măsura introdusă prin „Legea Bolojan” și susținută de ministrul Educației, Daniel David, ar putea fi ștearsă.

Astfel, profesorii ar urma să fie plătiți la fel ca înainte, pe baza normei de predare și a tuturor sporurilor, nu după formula impusă de noua lege. Aceste modificări vin la doar câteva luni după ce „Legea Bolojan” a fost adoptată și după ce Daniel David a anunțat alte tăieri în Educație, precum eliminarea unor burse sau plafonarea cheltuielilor.

