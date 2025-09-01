Sute de amendamente au fost depuse la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea. Câte au fost aprobate

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 19:49
Sute de amendamente au fost depuse la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea. Câte au fost aprobate
Guvernul României - FOTO gov.ro

Aproape 300 de amendamente la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă, luni, 1 septembrie, răspunderea în Parlament, au depus senatorii şi deputaţii, dar majoritatea au fost respinse. Doar la două dintre proiecte au fost aprobate modificări, fiind vorba despre Proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.

Guvernul a anunţat luni, 1 septembrie, că asupra proiectelor de legi pe marginea cărora Guvernul îşi asumă răspunderea în Parlament au fost depuse un număr total de 291 de amendamente.

Defalcat, acestea sunt:

- 31 de amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 242/2025)

- 68 de amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 243/2025)

- 43 de amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (nr. 244/2025)

- 58 de amendamente la Proiectul de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome (PL-x nr. 245/2025)

- 91 de amendamente la Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr. 246/2025)

Potrivit datelor transmise de către oficialii Guvernului, la trei dintre cele cinci proiecte de lege propuse pentru asumarea răspunderii nu au fost aprobate amendamente.

Este vorba despre:

- PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

- PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

- PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

La Proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi la Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice au fost aprobate mai multe amendamente.

