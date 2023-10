Un bărbat s-a urcat pe un monument din piaţa centrală din Varşovia şi ameninţă că se aruncă în aer VIDEO

Poliţia a izolat sâmbătă Piaţa Pilsudski din centrul Varşoviei din cauza unei ameninţări cu bombă, potrivit unui martor al Reuters, incidentul având loc cu o zi înainte de alegerile legislative, cu miză mare, din acest stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, vecin cu Ucraina şi unul dintre cei mai puternici susţinători ai săi.

Presa poloneză a relatat că un bărbat s-a urcat pe un monument din piaţă şi ameninţă că se va arunca în aer.

"Nu intraţi, este o bombă", i-a spus unui reporter Reuters un agent de poliţie aflat la faţa locului.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a confirmat că un bărbat s-a urcat pe monument.

Imagini postate pe platforma socială X arătau un bărbat care stătea în vârful monumentului Smolensk, ce comemorează victimele dezastrului aerian din 2010, în urma căruia au murit 96 de persoane, inclusiv preşedintele Lech Kaczynski şi soţia sa Maria.

Police have cordoned off Pilsudski Square in central Warsaw due to a bomb threat, just a day before high-stakes elections in the European Union and NATO member. Polish media reported that a man had climbed onto a monument in the square and was threatening to blow himself up.… pic.twitter.com/F4LKYpOrkZ