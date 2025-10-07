Amenințare cu bombă în România. Alarmă falsă provocată de un bărbat cu afecțiuni psihice. Ce a lăsat la locul unde i-a trimis pe polițiști

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 12:54
241 citiri
Amenințare cu bombă în România. Alarmă falsă provocată de un bărbat cu afecțiuni psihice. Ce a lăsat la locul unde i-a trimis pe polițiști
Alerta cu bombă la Arad FOTO Facebook/SRI

Autoritățile au intervenit marți dimineața, în Arad, după un apel la 112 care semnala prezența unui dispozitiv exploziv pe o stradă din municipiu. La fața locului au fost găsite mai multe dispozitive electronice, verificate de specialiștii SRI, iar bărbatul de 38 de ani implicat în incident a fost identificat și preluat de autorități pentru evaluare.

Polițiștii au găsit acolo un telefon mobil și ulterior au identificat un bărbat de 38 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice. La el au fost găsite obiecte și bunuri electronice, fiind chemați specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații.

”La data de 7 octombrie 2025, în jurul orei 9:30, prin 112 a fost sesizată o amenințare cu dispozitiv explozibil, pe o stradă din municipiul Arad. La fața locului, echipajul de ordine publică a găsit un telefon mobil, și, ulterior, un bărbat. A fost solicitat un echipaj de ambulanță și bărbatul a fost identificat. Acesta are 38 de ani, din Arad, cunoscut cu afecțiuni psihice”, a informat Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

În urma controlului corporal, au fost găsite mai multe obiecte și bunuri electronice, pentru analizarea cărora au fost solicitați specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații.

Totodată, a fost constituită o echipă de cercetare complexă, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, urmând a fi efectuate verificări pentru clarificarea stării de fapt și luarea măsurilor de urmărire.

#amenintare bomba, #alarma falsa, #Arad , #alerta bomba
