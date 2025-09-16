Un consilier USR o acuză pe nepoata unui primarul din Ilfov că l-a amenințat cu moartea. Ce a scris în postarea de pe Facebook care a provocat conflictul

Autor: Ema Petrescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 18:46
141 citiri
Un consilier USR o acuză pe nepoata unui primarul din Ilfov că l-a amenințat cu moartea. Ce a scris în postarea de pe Facebook care a provocat conflictul
Consilierul a depus plângere la Poliție. FOTO Facebook/ Leocan Cristian

Consilierul local Cristian Leocan (USR) din comuna Periș, județul Ilfov, anunță că a depus plângere la Poliție, după ce ar fi fost amenințat, inclusiv cu moartea, de către nepoata primarului, din cauza unei postări pe Facebook prin care semnala un posibil conflict de interese.

”Cristian Leocan, consilier local USR din comuna Periș, a depus plângere la Poliție după ce a fost supus unor presiuni și amenințări repetate, inclusiv cu moartea, ca urmare a criticilor publice referitoare la un proiect de hotărâre inițiat de primarul Gheorghe Cristian”, anunță marți, 16 septembrie, USR, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, proiectul viza închirierea fostei grădinițe din Brătulești, pe o perioadă de 5 ani, la un preț ce ar putea începe de la 1,5 euro/metru pătrat.

”În document se menționează că societatea Școlarii Veseli, deținută de Adriana Neagu, nepoata primarului, a solicitat închirierea unor săli de clasă, în suprafață totală de 91 de metri pătrați. Consilierul USR a semnalat public, printr-o postare pe Facebook, potențialul conflict de interese și legătura de rudenie dintre primar și Adriana Neagu. Ulterior, Leocan a fost supus unor presiuni repetate prin apeluri telefonice, mesaje vocale, mesaje WhatsApp și vizite la domiciliu din partea Adrianei Neagu și a soțului acesteia”, se mai arată în comunicatul de presă.

Cristian Leocan susține că i s-a cerut în repetate rânduri să șteargă postarea de pe Facebook: ”Am fost supus unor presiuni repetate pentru a șterge postarea mea referitoare la închirierile de imobile și spații publice din comuna Periș. Aceste presiuni au inclus amenințări cu moartea la adresa mea și a familiei mele, precum și amenințări cu incendierea casei. Fac această informare pentru ca comunitatea să știe că, în exercitarea mandatului meu de consilier local, dreptul la exprimare și apărarea intereselor publice trebuie respectate. Este clar că presiunile și amenințările au fost generate tocmai pentru că am refuzat să cedez șantajului”.

Un bucureștean a intrat în depresie din cauza alergiei și a dat foc unui câmp cu ambrozie. Acum a fost arestat și riscă să facă închisoare
Un bucureștean a intrat în depresie din cauza alergiei și a dat foc unui câmp cu ambrozie. Acum a fost arestat și riscă să facă închisoare
Un bărbat de 63 de ani, suspectat că ar fi incendiat intenționat vegetația uscată pe un teren extravilan care leagă Capitala de județul Ilfov, provocând un incendiu ce s-a extins pe circa...
Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”
Primarul Hunedoarei acuză ArcelorMittal de premeditare: „Nu au închis ca să vândă, mută producția în Polonia”
Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că decizia ArcelorMittal de a închide uzina locală reprezintă un „bluf” (înșelătorie) al companiei....
#amenintare moarte, #consilier usr, #primar, #Ilfov, #nepoata , #USR
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Companiile prefera "angajatii maturi, cu rate si copii". Tinerii romani, in topul somajului european: "Nu vrem sa fim sclavi pe plantatie"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mutu "l-a mitraliat" fara mila pe Zenga, dupa ce a auzit ce a spus italianul: "A mancat o paine aici! Are o frustrare"

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un consilier USR o acuză pe nepoata unui primarul din Ilfov că l-a amenințat cu moartea. Ce a scris în postarea de pe Facebook care a provocat conflictul
  2. Victor Ponta a recunoscut. Unde a greșit în mariajul cu Daciana Sârbu: „Așa suntem noi, bărbații”
  3. Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”
  4. Poliția a deschis un dosar penal pe tema amenințărilor primite de George Simion. Plângerea depusă de liderul AUR
  5. Victor Ponta a ieșit la atac: „USR e o sectă!”. Unde ar fi greșit Bolojan, potrivit fostului premier
  6. Președintele ANAF spune că lui Klaus Iohannis i s-a comunicat suma datorată după pierderea procesului, iar imobilul trebuie predat
  7. Nicușor Dan spune că țara noastră a fost principala țintă a atacurilor hibride rusești în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. „Au sprijinit direct un candidat pro-Kremlin”
  8. Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”
  9. Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
  10. Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile ca președinte. ”La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 de minute nu scriam nimic pe foaia de concurs"