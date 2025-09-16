Un consilier USR o acuză pe nepoata unui primarul din Ilfov că l-a amenințat cu moartea. Ce a scris în postarea de pe Facebook care a provocat conflictul

Consilierul local Cristian Leocan (USR) din comuna Periș, județul Ilfov, anunță că a depus plângere la Poliție, după ce ar fi fost amenințat, inclusiv cu moartea, de către nepoata primarului, din cauza unei postări pe Facebook prin care semnala un posibil conflict de interese.

”Cristian Leocan, consilier local USR din comuna Periș, a depus plângere la Poliție după ce a fost supus unor presiuni și amenințări repetate, inclusiv cu moartea, ca urmare a criticilor publice referitoare la un proiect de hotărâre inițiat de primarul Gheorghe Cristian”, anunță marți, 16 septembrie, USR, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, proiectul viza închirierea fostei grădinițe din Brătulești, pe o perioadă de 5 ani, la un preț ce ar putea începe de la 1,5 euro/metru pătrat.

”În document se menționează că societatea Școlarii Veseli, deținută de Adriana Neagu, nepoata primarului, a solicitat închirierea unor săli de clasă, în suprafață totală de 91 de metri pătrați. Consilierul USR a semnalat public, printr-o postare pe Facebook, potențialul conflict de interese și legătura de rudenie dintre primar și Adriana Neagu. Ulterior, Leocan a fost supus unor presiuni repetate prin apeluri telefonice, mesaje vocale, mesaje WhatsApp și vizite la domiciliu din partea Adrianei Neagu și a soțului acesteia”, se mai arată în comunicatul de presă.

Cristian Leocan susține că i s-a cerut în repetate rânduri să șteargă postarea de pe Facebook: ”Am fost supus unor presiuni repetate pentru a șterge postarea mea referitoare la închirierile de imobile și spații publice din comuna Periș. Aceste presiuni au inclus amenințări cu moartea la adresa mea și a familiei mele, precum și amenințări cu incendierea casei. Fac această informare pentru ca comunitatea să știe că, în exercitarea mandatului meu de consilier local, dreptul la exprimare și apărarea intereselor publice trebuie respectate. Este clar că presiunile și amenințările au fost generate tocmai pentru că am refuzat să cedez șantajului”.

