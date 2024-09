O elevă a stârnit panică printre copii și profesori, după ce a amenințat cu moartea mai mulți colegi

O elevă care a fost admisă anul acesta în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic Economic de Turism, pe un loc pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), își amenință colegii cu moartea. Situația este cunoscută la nivelul unității de învățământ, iar profesorii sunt depășiți de situație.

Unul dintre elevii amenințați le-a povestit totul părinților care speră ca profesorii să gestioneze cu bine situația pe viitor, arată BZI.ro

„Am aflat de situația fetei de la copilul meu. A venit într-o zi acasă și mi-a spus că o fată se uita ciudat și că este amenințat cu moartea. Mi s-a părut ciudat și am zis că poate a fost o glumă. Câteva zile mai tarziu, copilul mi-a spus iar, că a vorbit și cu alți colegi și că știe toată școala de fată. Nu am știut cum să abordez problema, i-am spus și eu să vorbească cu dirigintele, iar lucrurile au rămas așa. Însă, gândindu-mă, m-am speriat, pentru că au mai fost cazuri și dacă se întâmplă ceva fără ca nimeni să nu poată interveni? Copiii sunt copii și nu știe nimeni ce e în mintea lor, e periculos și, până la urmă, este în joc și viața copilului meu. Sper ca profesorii să își facă treaba și lucrurile să se rezolve fără ca nimeni să fie afectat”, a declarat un părinte.

Prof. Georgeta Ciobanu, directorul unității de învățământ, a declarat că a existat o colaborare strânsă cu părinții elevei încă de la începutul anului școlar.

„Informațiile pe care le aveți se referă la o elevă care a fost admisă pe locurile cu cerințe educaționale speciale în acest an școlar, la noi, în clasa a IX-a. Școala lucrează activ pentru a oferi sprijinul necesar elevei și s-au luat măsuri pentru a o ține într-un mediu sigur și incluziv. Am colaborat cu părinții elevei încă de la începutul acestui an școlar, eleva a fost programată pentru evaluarea de specialitate la Centrul de Resurse și Asistență Educațională, așteptăm certificatul și după, să vedem ce măsuri se vor impune”, a declarat prof. Georgeta Ciobanu, directorul Liceului Tehnologic Economic de Turism Iași.

Ciobanu a adăugat faptul că profesorii sunt și ei speriați și nu sunt destul de pregătiți pentru a gestiona astfel de situații.

„Noi asigurăm dreptul la educație pentru toți copiii, într-adevăr, copiii să fie speriați și chiar și profesorii pentru că nu suntem suficient pregătiți încă, dar vom face cursuri de specializare, inclusiv profesorii, ca totul să fie bine și, bineînțeles că trebuie să asigurăm un mediu sigur și incluziv pentru toți elevii și pentru profesori. Și acești copii au dreptul la educație, acest drept este pentru toată lumea, dar în contextul actual, eleva aceasta trebuie să poată veni la școală. Noi o să ne asigurăm că lucrurile se vor îndrepta. Toate măsurile în acest sens au fost luate și bineînțeles că știe de această situație și consilierul școlar, se discută cu familia, cu eleva”, adaugă prof. Georgeta Ciobanu, directorul Liceului Tehnologic Economic de Turism Iași.

Ioan Gotcă, psiholog la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi, subliniază faptul că acești elevi au nevoie de sprijinul profesorilor pentru a avea acces la educație.

„De cele mai multe ori, cea mai bună metodă este asistența directă individuală, copilul trebuie să aibă un asistent personal, un profesor de sprijin, la orice oră, pentru că el reprezintă o problemă. Nu este vina lui că s-a născut așa, nu este vina lui că are problema aceasta. Este foarte important să îl asistăm și să creăm un stadiu bun și pentru el, dar și pentru ceilalți, pentru că îi deranjează involuntar pe colegii care vor să învețe. Peste tot în lume sunt profesori de sprijin, la noi problema este că acești profesori de sprijin nu prea sunt acceptați sau nu sunt plătiți corespunzător ca să poată fi motivați să își sacrifice din timpul lor pentru asta. Profesorul, lucrând permanent cu copilul, el începe să îl cunoască și, treptat, copilul se acomodează și ascultă de el”, a explicat specialistul.

