Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO

Un grup de cercetători de la AIMultiple, care a analizat predicțiile făcute de 8.590 de oameni de știință și antreprenori din întreaga lume, a anunțat rezultatele studiului ce dezvăluie un adevărat șoc al omenirii. Experții au spus că datorită progreselor rapide din domeniul tehnologiei, inteligența umană va fi depășită mult mai repede de ceva special, ei arătând exact anul când se va produce fenomenul. Inteligența artificială va întrece gândirea umană, care a apărut odată cu homo sapiens.

Omenirea s-a bucurat de o serie de 300.000 de ani neînvinsă ca fiind cea mai inteligentă creatură de pe planetă. Dar acum apare un pericol teribil pentru umanitate, însuși Elon Musk declarând că AI este cea mai mare amenințare la adresa omenirii, potrivit Daily Mail.

Mulți oameni de știință cred că singularitatea - momentul în care IA va depăși pentru prima dată umanitatea - nu mai este o chestiune de „dacă”, ci de „când”. Și, potrivit unor pionieri ai IA, s-ar putea să nu mai avem mult de așteptat.

Un nou raport al grupului de cercetare AIMultiple din Tallin a combinat predicțiile făcute de 8.590 de oameni de știință și antreprenori pentru a vedea când cred experții că ar putea apărea singularitatea. Constatările au arătat că predicțiile experților în IA pentru singularitate se apropie din ce în ce mai mult cu fiecare salt neașteptat în abilitățile IA.

La mijlocul anilor 2010, oamenii de știință credeau în general că IA nu ar putea depăși inteligența umană cel mai devreme înainte de 2060. Acum, unii lideri din industrie cred că singularitatea ar putea sosi mult mai repede.

Ce este singularitatea? În matematică, singularitatea se referă la un punct în care materia devine atât de densă încât legile fizicii încep să eșueze. Cu toate acestea, după ce a fost adoptat de scriitorul de science fiction Vernor Vinge și de futuristul Ray Kurzweil, termenul a căpătat un sens radical diferit.

Astăzi, singularitatea se referă de obicei la punctul în care progresele tehnologice încep să se accelereze mult dincolo de mijloacele umanității de a le controla. Adesea, acest lucru este interpretat ca referindu-se la momentul în care IA devine mai inteligentă decât întreaga umanitate la un loc. Cem Dilmegani, analist principal la AIMultiple, a declarat: „Singularitatea este un eveniment ipotetic care se așteaptă să ducă la o creștere rapidă a inteligenței mașinilor”.

AI reprezintă cel mai mare risc pentru omenire

„Pentru singularitate, avem nevoie de un sistem care combină gândirea la nivel uman cu o viteză supraomenească și o memorie rapid accesibilă, aproape perfectă. Singularitatea ar trebui să ducă și la conștiința mașinii, dar din moment ce conștiința nu este bine definită, nu putem fi preciși în această privință.”

Care este cel mai devreme moment în care ar putea sosi singularitatea? Deși marea majoritate a experților în inteligență artificială cred acum că singularitatea este inevitabilă, opiniile diferă foarte mult în ceea ce privește momentul în care cred că ar putea sosi.

Cea mai radicală predicție vine de la directorul executiv și fondatorul firmei de top în domeniul inteligenței artificiale Anthropic, Dario Amodie. Într-un eseu intitulat „Mașini ale harului iubitor”, Mamodei prezice că singularitatea va sosi încă din 2026.

Când este probabil să apară singularitatea? Pentru a-și face o idee despre momentul în care este cu adevărat probabil să apară singularitatea, Dilmegani și colegii săi au combinat sondaje efectuate pe 8.590 de experți în inteligență artificială. Acest lucru a arătat că, deși predicțiile s-au apropiat mult de la lansarea ChatGPT, majoritatea experților cred că singularitatea va apărea probabil peste aproximativ 20 de ani.

Pentru ca singularitatea să se producă, experții spun că IA va trebui mai întâi să atingă o stare cunoscută sub numele de Inteligență Generală Artificială (AGI), în care are abilități asemănătoare oamenilor într-o gamă largă de sarcini. Deși rezultatele unor studii variază, consensul rezultat din studiu este că acest lucru se va întâmpla în jurul anului 2040.

Vorbind la Summitul privind Siguranța Inteligenței Artificiale de la Bletchley Park, Elon Musk, miliardarul din domeniul tehnologiei a declarat: „Adică, pentru prima dată, avem o situație în care există ceva care va fi mult mai inteligent decât cel mai inteligent om. Cred că este unul dintre riscurile existențiale cu care ne confruntăm și este potențial cel mai periculos dacă ne uităm la calendar și la ritmul de progres”.

