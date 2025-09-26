Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta iubită cu un pistol. Femeia era în trafic cu mașina, iar el conducea o motocicletă deși n-are permis

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 19:42
149 citiri
Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta iubită cu un pistol. Femeia era în trafic cu mașina, iar el conducea o motocicletă deși n-are permis
Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce şi-a ameninţat fosta iubită cu un pistol FOTO Pixabay

O tânără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener. Bărbatul conducea o motocicletă, deşi nu deţine permis şi avea o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”La data de 25 septembrie a.c., ora 22.00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizaţi prin apel 112, de către o tânără, de 25 de ani, din localitatea Cartojani, judeţul Giurgiu, cu privire la faptul că ar fi fost ameninţată cu un pistol, de către fostul iubit.

Din primele cercetări, a reieşit faptul că, apelanta, în timp ce conducea un autoturism, în localitatea Roata de Jos, l-ar fi observat pe fostul său iubit, un tânăr, de 27 de ani, din aceeaşi localitate, în timp ce conducea o motocicletă, moment în care ar fi scos un pistol şi ar fi ameninţat-o cu moartea”, anunţă, vineri seară, IPJ Giurgiu.

La scurt timp, tânărul a fost identificat de poliţişti, iar în urma verificărilor efectuate, a reieşit faptul că acesta nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, asupra sa a fost descoperit un pistol, tip airsoft, fiind indisponibilizat.

”Totodată, conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, a mai transmis IPJ Giurgiu.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Vineri, bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar
Incident la secția de Poliție unde Călin Georgescu semnează controlul judiciar: un bărbat a afișat simboluri cu caracter legionar
Jandarmeria Capitalei a anunțat că, miercuri dimineață, în jurul orei 08:30, la adunarea publică desfășurată în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, a fost...
Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de mită. Edilul ar fi luat șpagă de la o firmă care presta servicii de modernizare a drumurilor
Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de mită. Edilul ar fi luat șpagă de la o firmă care presta servicii de modernizare a drumurilor
Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni, județul Botoșani, a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată,...
#amenintare pistol, #giurgiu, #control judiciar, #agresor , #scandal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nebunie! Ce a facut Alex Mitrita in China, dupa ce s-a retras de la nationala Romaniei
Digi24.ro
"Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
DigiSport.ro
Un singur roman a remarcat UEFA, dupa prima etapa de Europa League! N-a avut loc la nationala

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atacurile cibernetice care au paralizat aeroporturile la nivel mondial au avut un scop clar: haosul
  2. Trump a încheiat afacerea TikTok. A semnat ordinul executiv prin care aprobă ca rețeaua socială să continue să funcționeze în Statele Unite. Tranzacția, evaluată la 14 miliarde de dolari
  3. Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta iubită cu un pistol. Femeia era în trafic cu mașina, iar el conducea o motocicletă deși n-are permis
  4. Trump s-a transformat în doctor și face recomandări despre cum, când și în ce fel se fac vaccinurile. "Femei însărcinate, nu folosiți..."
  5. Presa sub presiune în Ungaria înaintea campaniei electorale
  6. Trump, gata să facă marele anunț. "Cred că avem un acord privind Gaza"
  7. Alegerile din Moldova sunt decisive şi pentru Europa
  8. Drum din Prahova, blocat cu scaune de localnici. Poliția i-a găsit pe făptași și încearcă să afle ce au vrut să facă și de ce
  9. Momentul în care diplomații părăsesc sala în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu vorbea la tribuna ONU VIDEO FOTO
  10. Diplomație, excelență și dorința de a ajunge departe: povestea Yaleenei Zosmer, absolventă Laude-Reut și studentă la Sciences Po