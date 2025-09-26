Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta iubită cu un pistol. Femeia era în trafic cu mașina, iar el conducea o motocicletă deși n-are permis

Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce şi-a ameninţat fosta iubită cu un pistol FOTO Pixabay

O tânără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener. Bărbatul conducea o motocicletă, deşi nu deţine permis şi avea o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”La data de 25 septembrie a.c., ora 22.00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizaţi prin apel 112, de către o tânără, de 25 de ani, din localitatea Cartojani, judeţul Giurgiu, cu privire la faptul că ar fi fost ameninţată cu un pistol, de către fostul iubit.

Din primele cercetări, a reieşit faptul că, apelanta, în timp ce conducea un autoturism, în localitatea Roata de Jos, l-ar fi observat pe fostul său iubit, un tânăr, de 27 de ani, din aceeaşi localitate, în timp ce conducea o motocicletă, moment în care ar fi scos un pistol şi ar fi ameninţat-o cu moartea”, anunţă, vineri seară, IPJ Giurgiu.

La scurt timp, tânărul a fost identificat de poliţişti, iar în urma verificărilor efectuate, a reieşit faptul că acesta nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, asupra sa a fost descoperit un pistol, tip airsoft, fiind indisponibilizat.

”Totodată, conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, a mai transmis IPJ Giurgiu.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Vineri, bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

