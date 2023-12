Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat intenția de a extinde capacitățile navale rusești în zone cu mult dincolo de Ucraina și Europa de Est, probabil într-un efort de a consolida și extinde capacitatea Rusiei de a amenința Occidentul, arată o analiză publicată de think-tank-ul Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Putin a participat pe 11 decembrie la ceremonia de ridicare a drapelului pentru două submarine cu rachete strategice cu propulsie nucleară: transportatorul de rachete de croazieră Krasnoyarsk (submarin clasa Yasen-M) și transportorul intercontinental de rachete balistice Emperor Alexander III (submarin clasa Borei-A).

Evenimentul a avut loc la șantierul naval Sevmash, fabrică din Severodvinsk, regiunea Arhangelsk.

Putin a declarat că cele două noi submarine s-ar alătura Flotei Pacificului Rusiei (Districtul Militar de Est) pentru a apăra granițele de Est ale Rusiei.

Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia intenționează să consolideze cantitativ marina rusă și să consolideze puterea navală a Rusiei în Arctica și Orientul Îndepărtat și în Marea Neagră, Baltică și Caspică. Putin a susținut că șantierul Sevmash are comenzi să transfere, în următorii ani, trei submarine din clasa Borei-A și încă cinci submarine din clasa Yasen-M către marina rusă.

