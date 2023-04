Amenințarea lui Prigojin după ce un soldat Wagner ar fi fost ucis de un militar ucrainean: ”Nu vom mai lua niciun prizonier”

Şeful grupului paramilitar rus Wagner a declarat că trupele sale nu vor mai lua prizonieri de război ucraineni, ci îi vor omorî pe toţi inamicii, ca reacţie la ceea ce el a descris ca fiind execuţia unuia dintre oamenii săi de către forţele Kievului, relatează AFP.

Mercenarii Wagner se află în prezent în prima linie a bătăliei pentru Bahmut, în estul Ucrainei, care face ravagii de luni de zile.

"Nu ştim numele răniţilor noştri împuşcaţi de nişte ucraineni mizerabili. Dar noi îi vom ucide pe toţi cei aflaţi pe câmpul de luptă. Nu vom mai lua niciun prizonier", a declarat duminică Evgheni Prigojin într-un mesaj audio postat pe Telegram de serviciul său de presă. "Când iei un prizonier, începi prin a avea grijă de el, îl tratezi, nu-i faci rău şi îl trimiţi acasă după un timp prin schimb sau aşa ceva", a explicat Evgheni Prigojin.

El a reacţionat la o altă înregistrarea audio, postată pe un alt cont Telegram afiliat Wagner, prezentată drept o conversaţie între militari ucraineni care ordonă executarea unui luptător capturat al grupului paramilitar. AFP nu a putut confirma autenticitatea acestei din urmă înregistrări.

Pe reţelele sociale circulă, de asemenea, o înregistrare în care un luptător presupus a fi Wagner este luat prin surprindere şi ucis într-o tranşee de un luptător ucrainean de la mică distanţă.

Grupul Wagner, care a fost acuzat de numeroase abuzuri în diferitele zone de operaţiuni în care a fost desfăşurat, în întreaga lume, se află în prezent în prima linie a bătăliei pentru Bahmut, în estul Ucrainei, care se desfăşoară de luni de zile. De la începutul ofensivei ruseşti împotriva Ucrainei, în februarie 2022, Kievul şi Moscova s-au acuzat reciproc în mod regulat de abuzuri asupra prizonierilor, ceea ce constituie crime de război.

La jumătatea lunii aprilie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat acţiunile "monştrilor" ruşi după publicarea pe reţelele de socializare a unui videoclip şocant care arată decapitarea unui presupus prizonier de război ucrainean. Evgheni Prigojin respinsese acuzaţiile formulate de un ONG şi de un dezertor din grupul său care susţineau că cei care l-au executat pe soldatului ucrainean, vizibili în videoclip, erau membri ai Wagner.

