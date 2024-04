Un avion a aterizat de urgență la Timișoara, după o amenințare cu bombă. Cei 123 de pasageri au fost evacuați

A fost activat planul rosu de acțiune dupa ce a fost facuta o amenintare cu bomba la bordul unui avion, Aeronava a aterizat de urgenta pe Aeroportul Timisoara la miezul noptii, arată Opinia Timișoarei. Alerta a fost falsă.

Conform sursei citate, avionul, care apartine unei companii romanesti si care avea 123 de pasageri la bord si 7 membri ai echipajului, efectua un zbor charter intre Wroclaw (Polonia) și Hurgada (Egipt). In timp ce se afla in spatiul aerian sarbesc, a avut loc amenintarea cu bomba, astfel ca aeronava a fost directionata rapid spre Timisoara unde a coborat in siguranta, la ora 00.02, si a fost garata intr-un loc mai indepartat de aerogara.

Pasagerii au fost evacuati rapid si iar echipaje de pompieri, politisti si lucratori ai SRI au facut verificari.

”A fost activat planul rosu de interventie. Pasagerii sunt evacuati din avion”, au transmis reprezentantii ISU Timis.

Dupa o ora s-a constat ca a fost vorba de o alarma falsa si a fost dezactivat planul rosu. Pasagerii au fost preluati din aerogara si dusi la un hotel unde au ramas peste noapte.