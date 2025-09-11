George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"

George Simion a transmis amenințări miercuri, 10 septembrie, pe Facebook, la adresa celor care au votat împotriva lui la alegerile prezidențiale din 2025. Liderul AUR a scris pe rețeaua socială că o revoltă în stil Nepal la București poate fi oricând posibilă.

"Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români", a transmis Simion pe Facebook.

Amenințarea nu a fost făcută direct, într-o postare, ci într-un comentariu la un mesaj în care se referea la banii pe care România i-ar fi dat Ucrainei și Moldovei ca ajutor.

"Nu vor să spună câți bani am dat în Ucraina și Moldova pentru că s-ar afla câți bani au furat ei!", a scris Simion în postarea originală.

În comentariul la acest mesaj, liderul AUR a mai scris că deputații puterii au respins două propuneri ale partidului său:

- a scoate CCR din alegerile prezidențiale

- a ancheta motivele pentru care s-au anulat alegerile.

Revolta din Nepal

Sute de manifestanți nepalezi au pătruns și au incendiat marți, 9 septembrie, clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat țara în haos, în pofida demisiei anterioare a prim-ministrului, K.P. Sharma Oli, informează EFE.

Atacul de marți a fost punctul culminant a două zile de proteste masive ale tinerilor împotriva corupției și a cenzurii, proteste soldate deja cu zeci de morți și peste 300 de răniți în confruntările manifestanților cu forțele de poliție.

