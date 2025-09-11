Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 17:55
2117 citiri
George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"
George Simion, liderul AUR FOTO Hepta

George Simion a transmis amenințări miercuri, 10 septembrie, pe Facebook, la adresa celor care au votat împotriva lui la alegerile prezidențiale din 2025. Liderul AUR a scris pe rețeaua socială că o revoltă în stil Nepal la București poate fi oricând posibilă.

"Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români", a transmis Simion pe Facebook.

Amenințarea nu a fost făcută direct, într-o postare, ci într-un comentariu la un mesaj în care se referea la banii pe care România i-ar fi dat Ucrainei și Moldovei ca ajutor.

"Nu vor să spună câți bani am dat în Ucraina și Moldova pentru că s-ar afla câți bani au furat ei!", a scris Simion în postarea originală.

În comentariul la acest mesaj, liderul AUR a mai scris că deputații puterii au respins două propuneri ale partidului său:

- a scoate CCR din alegerile prezidențiale

- a ancheta motivele pentru care s-au anulat alegerile.

Revolta din Nepal

Sute de manifestanți nepalezi au pătruns și au incendiat marți, 9 septembrie, clădirea Parlamentului din Kathmandu, într-o escaladare a crizei care a aruncat țara în haos, în pofida demisiei anterioare a prim-ministrului, K.P. Sharma Oli, informează EFE.

Atacul de marți a fost punctul culminant a două zile de proteste masive ale tinerilor împotriva corupției și a cenzurii, proteste soldate deja cu zeci de morți și peste 300 de răniți în confruntările manifestanților cu forțele de poliție.

Drulă, acid după ce Băluță a amenințat iar cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru primăria Capitalei. "E șantaj politic pe spatele oamenilor"
Drulă, acid după ce Băluță a amenințat iar cu ieșirea PSD de la guvernare, dacă PNL și USR se aliază pentru primăria Capitalei. "E șantaj politic pe spatele oamenilor"
Deputatul USR Cătălin Drulă a reacționat joi, 11 septembrie, la declaraţia social-democratului Daniel Băluţă privind „retragerea PSD din coaliţie în cazul unei coaliţii USR-PNL pentru...
Reacția lui George Simion după asasinarea lui Charlie Kirk. „Nu acceptă democrația! De asta l-au omorât, de asta fură și anulează alegeri” FOTO
Reacția lui George Simion după asasinarea lui Charlie Kirk. „Nu acceptă democrația! De asta l-au omorât, de asta fură și anulează alegeri” FOTO
Președintele AUR, George Simion reacționează după moartea activistului de dreapta Charlie Kirk. Charlie Kirk era un susținător ferm al președintelui Donald Trump. El a fost împușcat...
#amenintare, #George Simion AUR, #votanti, #alegeri prezidentiale 2025 , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au luat decizia finala: OUT cu selectionerul! Primul nume contactat e unul urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a "executat" doi lideri influenti de filiala. Se ascute lupta pentru congres | Surse
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor
  2. Trump și-a trimis din nou emisarul la Kiev. Keith Kellogg era în drum spre Ucraina când dronele rusești au violat spațiul aerian polonez
  3. Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
  4. Un avion american B-2 testat o nouă bombă sub nasul Rusiei. Arma este făcută să distrugă nave
  5. George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"
  6. Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
  7. Oana Țoiu, alături de ambasadori din țări islamice, critică atacul israelian în Qatar: "Încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra regiunii"
  8. Marea Britanie și-a demis ambasadorul în SUA. Legăturile cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein i-au fost fatale lordului Mandelson
  9. Trucul cu telecomanda mașinii pe care șoferii nu îl știu. Un bărbat l-a încercat pe Porsche, Mazda și Mercedes ca să arate că e universal VIDEO
  10. Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"