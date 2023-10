”Ne vom asigura că Ucraina câștigă și că Rusia plătește”. Amenințarea directă venită din Israel la adresa Kremlinului VIDEO

Reprezentantul partidului israelian de guvernământ Likud, Amir Weightman, a amintit la postul de televiziune propagandist Rusia Today, de sprijinul Kremlinului pentru militanții din gruparea islamistă Hamas, amenințând cu pedepsirea acestor fapte.

"Fiți atenți. După ce vom câștiga acest război, ne vom asigura că și Ucraina câștigă și că Rusia plătește pentru acțiunile sale", a spus Whiteman.

De asemenea, el a exprimat în fața propagandiștilor că țara lor îi sprijină pe inamicii Israelului, cunoscând și înțelegând atrocitățile pe care militanții Hamas le-au comis în țară.

"Veți plăti pentru asta. Totul are consecințe. Cei care susțin uciderea evreilor vor plăti", a spus Whiteman, în ciuda încercărilor prezentatorilor de a-l împiedica să vorbească.

Amir Weitman, the chairman of the liberals in the Likud party, threatens Russia on the Russian propaganda channel RT.

“After we win this war…we will make sure Ukraine wins... Russia will pay the price…” pic.twitter.com/Hu6xz5EuYm