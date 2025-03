„Profetul Covid”, care a prezis pandemia cu 7 ani înainte de a se răspândi, dezvăluie „următoarea mare amenințare”. Când ar putea lovi

David Quammen, scriitor științific, a fost mult timp creditat cu prezicerea izbucnirii pandemiei de Covid-19 cu șapte ani înainte ca aceasta să cuprindă întreaga lume.

După ce a intervievat experți de renume în virologie și epidemiologie, Quammen a publicat în 2012 cartea Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic (Transmiterea: Infecțiile animale și următoarea pandemie umană).

În lucrarea sa, el a avertizat că următoarea pandemie va proveni probabil de la un coronavirus transmis de la un animal sălbatic într-o piață umedă — posibil din China. Și a avut dreptate.

Acum, Quammen devine din ce în ce mai îngrijorat de „următoarea mare amenințare”.

Într-un interviu exclusiv pentru Daily Mail, el susține că este doar o chestiune de timp până când va apărea o nouă amenințare.

Afirmațiile sale vin exact în momentul în care un nou coronavirus, temut a fi suficient de puternic pentru a se răspândi printre oameni, a fost descoperit în China.

Într-o scenă care amintește în mod tulburător de începuturile pandemiei Covid, cercetătorii de la faimosul Institut de Virologie din Wuhan au detectat noua tulpină de coronavirus la lilieci.

HKU5-CoV-2 seamănă izbitor cu virusul pandemiei, stârnind temeri că istoria s-ar putea repeta la doar doi ani după ce pandemia a fost declarată încheiată.

"Sunt foarte îngrijorat de gripa aviară"

Cu toate acestea, Quammen este mult mai îngrijorat de un alt virus: gripa aviară. El susține că aceasta prezintă cel mai mare risc de a deveni următoarea pandemie — și amenințarea ar putea apărea în orice moment.

„Sunt foarte îngrijorat de gripa aviară. Dacă ar trebui să facem o predicție despre următoarea mare pandemie acum, un om de știință ar spune probabil că gripa aviară are cele mai mari șanse să fie următorul nostru virus pandemic”, a declarat Quammen pentru *Daily Mail*.

Totuși, el a adăugat că, dacă mutațiile aleatorii vor face ca tulpina H5N1 a gripei aviare să infecteze nu doar oamenii, ci și să se transmită cu ușurință de la persoană la persoană, această variantă ar deveni „un virus extrem de periculos”.

„Așa cum virusul Covid a trecut de la a fi un virus rar la a se răspândi în oameni și în fauna sălbatică de pe întreaga planetă, același lucru s-ar putea întâmpla mâine cu gripa aviară”, a continuat Quammen.

Tulpina H5N1 a gripei aviare a fost detectată pentru prima dată în SUA în 2022. Până acum, a infectat 70 de persoane și a provocat un deces.

Peste 166 de milioane de păsări au fost confirmate cu o formă a virusului, iar în ultimele 30 de zile, Departamentul de Agricultură al SUA (USDA) a raportat că 139 de stoluri au fost infectate, afectând mai mult de 18,5 milioane de păsări.

Virusul a fost de asemenea detectat la 973 de efective de bovine lactate și confirmat la pisici, ratoni, sconcși, câini sălbatici, urși, delfini și vite.

Cazurile umane pot fi urmărite prin contactul cu animalele infectate, iar în prezent nu există dovezi ale transmiterii de la om la om.

Quammen a subliniat că există o posibilitate ca o pandemie globală să nu mai aibă loc niciodată — dar să mizezi pe acest rezultat e ca și cum ai juca la ruletă.

„Ar putea dura patru sau cinci mutații într-o combinație exactă pentru ca virusul să devină periculos, iar fiecare dintre aceste mutații este un eveniment foarte improbabil. Iar combinația corectă a patru sau cinci mutații este și mai puțin probabilă”, a explicat el.

Dar, a avertizat el, dacă „roata ruletei” este învârtită de miliarde de ori, șansele ca evenimentul să aibă loc cresc.

„Ceea ce se întâmplă acum cu gripa aviară este că învârtim roata de miliarde și miliarde de ori, deoarece acest virus se replică de miliarde de ori în fiecare pasăre pe care o infectează — probabil în fiecare zi”, a adăugat el.

În ciuda pericolului, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a insistat că riscul gripei aviare pentru oameni rămâne redus.

Deși Quammen crede că H5N1 are cele mai mari șanse să declanșeze următorul focar, el a menționat și alte virusuri pe care oficialii din sănătate publică ar trebui să le monitorizeze activ, inclusiv familiile de coronavirusuri.

El a avertizat că apariția unei noi tulpini de coronavirus ar fi un „semnal foarte periculos”.

Un astfel de virus pare să fi apărut deja sub forma HKU5-CoV-2 — descoperit la lilieci în China și capabil să pătrundă în celulele umane la fel ca SARS-CoV-2, virusul care a cauzat pandemia de Covid.

În plus, Ebola rămâne o altă amenințare. Recent, Uganda și-a anunțat a opta epidemie de Ebola, după moartea unei asistente medicale.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a raportat cel puțin 1.096 de îmbolnăviri și 60 de decese în Republica Democratică Congo, din cauza unei boli necunoscute, cu simptome mortale în primele 48 de ore.

Quammen a mai subliniat pericolul reprezentat de bolile transmise de țânțari, cum ar fi malarie și febră dengue.

În final, el a avertizat că siguranța alimentară și sănătatea publică sunt, de asemenea, în pericol, din cauza creșterii animalelor la scară industrială și a condițiilor nesanitare din fermele de carne.

Pentru a preveni viitoarele pandemii, Quammen a susținut adoptarea unor măsuri stricte împotriva schimbărilor climatice și reducerea consumului de carne.

„Gândiți-vă de două ori la câtă carne animală cumpărați și de unde o cumpărați”, a spus el.

Totodată, el a încurajat oamenii să reflecteze asupra deciziilor lor privind numărul de copii pe care îi aduc pe lume și impactul acestora asupra populației globale.

