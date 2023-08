Amenințările transmise de români unui bărbat care duce ajutoare în Ucraina: "Hoitul să îți rămână acolo să te plângă Zelensky"

Unul dintre români ajunși cunoscuți pentru implicarea în acțiuni de ajutorare a ucrainenilor afectați de invazia neprovocată a Rusiei se arată copleșit de valul de ură care se revarsă pe pagina lui de Facebook.

Bărbatul a reușit să adune zeci de mii de donații de la începutul războiului, care însumat au însemnat peste 500.000 de euro. Fondurile au fost convertite în diverse bunuri, pe care le-a livrat în zone fierbinți ale frontului din Ucraina, cum ar fi localitatea Bahmut.

Pe de altă parte, brașoveanul Radu Hossu atrage atenția că a primit, în timpul războiului, mii de mesaje de amenințare cu moartea.

„"Să sperăm că într o zi nu te vei ma intoarce din Ucraina si hoitul sa iti ramana acolo sa te planga Zelensky", este unul dintre mesajele

Mesaj primit de la Cosmin Valentin Stan - persoană reală, nu troll, suporter al F.C. Petrolul Ploiești;

Acesta este un mesaj privat primit săptămâna trecută. Am primit 3 asemănătoare doar săptămâna trecută, înainte de situația din weekend. Hai să discutăm un pic:

1. Într-o lume ideologizată și radicalizată, evenimentele violente sunt mult mai dese decât ne-am imagina. Am văzut atâta moarte în Ucraina și atâta suferință produsă de oameni încât cine încearcă să spună că astfel de mesaje nu pot trece la un alt nivel, cel din online în offline, este doar naiv.

Violența ideologică, care nu are la bază enervarea de moment, ci cea care este condusă de o idee, de un crez, de o convingere, este cea care are mult mai mari șanse să se transforme din amenințare în realitate, pentru că ea este una pur irațională. Are în spate pasiune.

2. În mesageria privată primesc amenințări cu violența fizică, expresii ale dorinței lor ca eu să mor, în medie, cam 2-3 pe săptămână. Acum vă rog să le înmulțiți cu vreo 75 de săptămâni (de la începutul războiului) și să vă gândiți că media de mesaje de amenințare, de dorință cu moartea în mesageria privată, sunt în medie cam 3-4 pe săptămână de la persoane identificabile și în total cam 10, dacă adun și profilurile false.

În comentarii, de la troli, cam 10 pe săptămână și cam 2-3 de la persoane identificabile.

- Asta înseamnă un bombardament constant de aproximativ 30 de amenințări în privat pe lună;

- Public înseamnă un bombardament de amenințări și dorințe de moarte și jigniri și publice de aproximativ 13-15 pe săptămână sau aproximativ 50 pe lună.

În total, de la începutul războiului am primit amenințări, dorințe de a muri într-un număr de aproximativ 6000 (ȘASE MII). Din acest număr exclud mesajele care sunt jignitoare de tipul (ești un pr0st, ești un naz*st, ești un trădător de țară etc) pentru că ajungem la peste 10.000 de mesaje (într-un an și jumătate).

3. Într-un an și jumătate în care singurul lucru pe care l-am făcut este să încerc aduc cu ajutorul vostru alinare și să să dus produse care să ajute la salvarea de vieți în Ucraina, țară invadată de rusia.

- Pentru asta am donat salvări (care au salvat deja zeci, sute de vieți. Am dus în mijlocul lui Ianuarie în mijlocul Bakhmutului, la 500 de trupele Wagner, o mașină de pompieri, pentru Brigada de acolo;

- Am donat o salvare spitalului multidisciplinar din Storojenetz, unde peste 40 de stafful medical este vorbitor de Limba Română și care acum salvează vieți ale românilor din Ucraina. Am dus peste 20 de mașini soldaților ucraineni care se luptă cu invadatorii ruși și mor acolo;

- Am construit un Complex Medical Mobil numit după un prieten furat de moartea rusă în Ucraina, Oleg Gubal care va salva sute de vieți;

- Am dus zeci de generatoare de putere medie în iarnă pentru civili și soldați pentru a trece peste frigul generat de bombardarea infrastructurii civile a Ucrainei de către rusia;

- Am trimis o parte și urmează următoarea parte de ajutor pentru repararea pricipalei stații de apă din Herson pentru ca 120.000 (o sută douăzeci de mii) de oameni să aibă acces la apă potabilă;

- Am extras civili din Bakhmut în timpul bombardamentelor de acolo, care poate altfel azi nu mai erau (în opinia lor nu ar mai fi fost).

- Am donat zeci de tone de alimente în localități ca: Sloviansk, Bakhmut, Izium, Veliky Burkuk, Kostynatinivka, Chasiv Yar, Oskil, Kramatorsk și multe altele ale căror nume nici nu le știu scrie.

Toate acestea din donațiile voastre, ale unor Români și Moldoveni din Republica Moldova. De asta am spus că nimic nu s-ar fi putut întâmpla fără voi.

5. Vă mai dau câteva mesaje DOAR din ultima săptămână, primite în privat și pe Facebook, în comentarii directe. Repet, doar în ultima săptămână! Nu de acum o lună, nu de acum 6 luni:

"Păcat că n-a ars cu tot cu jegul ăsta usr-ist" - Fane Rădullescu din Drăgășani (persoană reală, nu troll)

"Să știi că voi dona pentru primul tău parastas. Hai cu Slava?" - Bodnarencu Marian - Constanța (persoană reală, nu troll)

"Ăla micu [eu] mai intoarce de pe front?" [...] "Sincer, nu" (răspuns la "Vrei?") - Nicolae Velicu - Gheraesti, Galați.

"Sper să crepați împreună și deodată" - Adrian Mihai Vaida - șofer la GOLYO TOURS Csokibus

"Radu Hossu [...] îți povestim noi la primul parastas". - Marius Avadenei (i-am dat block înainte să mă uit de unde era, dar era cont real, poze cu familia etc).

(instagram) "hai la interval coaie baga mi-aș pu*a in ma-ta" - elev de liceu (nu dau nume, ca să nu afectez nici prestigiul liceului, nici familia copilului)

Aceastea sunt doar o parte din cele 6 mii de amenințări cu moartea voalate sau directe, din năzuințele conaționalilor noștri ca eu să mor pentru că am ajutat nu un regim, pentru că nu o fac pentru Zelensky, nu o clasă politică, ci pentru că alături de voi, mi-am dorit să putem să facem un lucru bun pentru oamenii cei mai în nevoie de acolo: militarii care luptă cu un curaj impresionant și inspirațional.

Acestea sunt doar o parte din cele 10 mii de mesaje care includ și jigniri la adresa familiei, iubitei mele, la care sunt supus constant și despre care am vorbit mult mai puțin decât poate ar fi trebuit, iar când am vorbit, am făcut-o pentru că într-adevăr simțeam că oricând cineva, un individ ideologizat și cu ușoare probleme de stabilitate emoțională, într-o seară, îmi va da cu o rangă în dinți. Eu nu exclud o astfel de posibilitate, ca să fie clar.

6. Sunt conștient că asta înseamnă lupta pe frontul informațional. Vorbele sunt "gloanțele", așa că oricine încearcă să mă acuze că îmi folosesc vorbele pentru P.R. înseamnă că înțelege superficial sau deloc lupta pe care mi-am asumat-o și pe care o port alături de oamenii de aici. Problema este ca aceste vorbe, frontul informațional, să nu treacă în tărâmul realului, căci, avem un partid extremist, AUR care instigă la ură, prin tot ceea ce fac membrii săi în online și offline”, scrie Radu Hossu într-un mesaj pe Facebook.