Atacuri și amenințări cu moartea împotriva mai multor magistrați. Reacția președintelui Franței, după ce judecătoarea care l-a condamnat pe Sarkozy a fost luată la țintă

”Atacuri şi ameninţări cu moartea, vechi sau recente, împotriva mai multor magistraţi sunt inadmisibile”, denunţă duminică, 28 septembrie, pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, reacţionând în urma unor ameninţări vizând-o pe preşedinta tribunalului care l-a condamnat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare în dosarul finanţării libiene.

”Acesta este motivul pentru care le-am cerut ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne, imediat ce acestea (ameninţări) au apărut, ca autorii lor să fie identificaţi pentru a fi urmăriţi (în justiţie) foarte rapid”, adaugă Emmanuel Macron.

”Hotărâri ale justiţiei pot să fie comentate sau criticate în dezbaterea publică, dar întotdeauna respectând pe fiecare”, scrie şeful statului.

El subliniază că ”statul de drept este soclul democraţiei noastre” şi că ”independenţa autorităţii judiciare, imparţialitatea sa şi protecţia magistraţilor care o administrează sunt piloni esenţiali ai acesteia”.

Sindicatul magistraţilor, clasat ca fiind de stânga, a denunţat duminică tăcerea ”asurzitoare” a preşedintelui Emmanuel Macron, în contextul în care, potrivit Articolului 64 al Constituţiei, preşedintele francez este garantul independenţei autorităţii judiciare.

Două anchete au fost deschise, vineri, de către Parchetul Parisului, în urma unor ”mesaje de ameninţare” a magistratei pariziene care a citat joi condamnarea fostului preşedinte la cinci ani de închisoare şi o încarcerare apropiată.

Ministrul demisionar al Justiţiei Gérald Darmanin a condamnat ”fără nicio rezervă” ”intimidările şi ameninţările cu moartea care-i afectează pe magistraţi” şi a catalogat aceste fapte drept ”absolut insuportabile în democraţie”.

