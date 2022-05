Un tânăr de 25 de ani din Ilfov a fost condamnat la un an și o lună de închisoare cu suspendare pentru șantaj, după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta sa concubină. „Jur să te văd moartă în bucăți”, este unul dintre mesajele trimise femeii. Sentința nu este definitivă.

Judecătoria Buftea a pronunțat o primă sentință într-un dosar de șantaj în care a fost trimis în judecată un tânăr acuzat că a amenințat-o în repetate rânduri cu acte de violenţă şi că o va omorî pe fosta concubină pentru a o determina să se întoarcă la el.

De asemenea, femeia a fost amenințată în mai multe rânduri cu „publicarea în mediul public online a mai multor fotografii și materiale audio-video, în care aceasta se afla în ipostaze indecente, şi cu divulgarea aceloraşi materiale compromiţătoare către persoane apropiate, cu scopul de a o denigra, dar și de a o determina să se împace cu el”.

Tânăra a arătat că a fost într-o relație cu inculpatul din anul 2014 până în anul 2019, susținând că a încercat să se despartă de acesta în repetate rânduri, însă „sus-numitul, nefiind de acord și, pentru a o determina să nu renunțe la relație, a amenințat-o că va posta în mediul public online, mai multe fotografii și înregistrări audio-video cu aceasta aflându-se în ipostaze intime, indecente”.

„Persoana vătămată a declarat că fotografiile compromițătoare le-a trimis ea însăși, de bunăvoie și în timpul relației, fostului concubin prin intermediul mai multor aplicații de socializare, însă în legătură cu înregistrările audio-video aceasta a precizat că nu a luat cunoștință de acestea la momentul efectuării lor, aflând de existența lor după terminarea relației”, se arată în rechizitoriu, de unde reiese că victima a pus la dispoziția anchetatorilor mesajele de amenințare din partea fostului concubin.

Ads

„„Atunci sa ma p..s pe tine, și apoi sa îți dau foc", „Jur să te văd moartă în bucăți", „O să mori c…a mea, cu asta am spus tot", „De acum încolo, C…a mea ești, Să te scot la produs, Sau videochat, ăsta e gândul meu cu tine” „Am să îmi bat joc de tine, până mori, vedetă te fac", sunt câteva dintre mesajele de amenințare transmise femeii.

A recunoscut tot

Trimis în judecată, bărbatul care și-a amenințat fosta concubină a recunoscut amenințările, nu și șantajul. „Inculpatul a mai precizat și faptul că în cadrul certurilor s-au amenințat reciproc, dar nu a amenințat-o cu publicarea în mediul public online sau către terțe persoane, a fotografiilor și înregistrărilor audio-video în care aceasta se afla în ipostaze indecente. Totodată, a mai menționat că nu a trimis nici-unei alte persoane fotografii sau materiale video reprezentând-o pe fosta concubină, persoana vătămată”, se arată în sentința Judecătoriei Buftea.

Ads

În urma procesului, tânărul în vârstă de 25 de ani a fost condamnat la un an și o lună de închisoare.

„Instanța reține că acesta are 25 de ani, nu este căsătorit, are studii medii şi este curier. Din fișa de cazier judiciar rezultă că inculpatul nu are antecedente penale, fiind la primul contact cu legea penală, ceea ce denotă că prezenta infracţiune constituie un eveniment izolat în viaţa acestuia. În acelaşi sens, instanţa consideră că riscul de reiterare a comportamentului antisocial este redus.

Totodată, instanța reține conduita a inculpatului după săvârșirea infracțiunii, având o atitudine de cooperare cu organele de urmărire penală pe parcursul efectuării cercetărilor, recunoscând parţial fapta comisă, dar și atitudinea din cursul judecății, când a recunoscut fapta. Astfel, instanţa reţine că din întreaga conduită procesuală a inculpatului rezultă regretul său sincer faţă de fapta comisă, precum şi împrejurarea că acesta a conştientizat consecinţele vătămătoare ale conduitei sale antisociale”, și-a justificat judecătorul aplicarea unei pedepse cu suspendare. Sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

Ads