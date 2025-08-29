Controale ANPC la nivel național. S-au dat amenzi de peste 3,5 milioane de lei. Neregulile descoperite FOTO

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 15:43
87 citiri
Controale ANPC la nivel național. S-au dat amenzi de peste 3,5 milioane de lei. Neregulile descoperite FOTO
Ustensile cu grad ridicat de uzură Foto: Facebook/ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 3,5 milioane de lei, în urma unor acţiuni desfăşurate în această săptămână la nivel naţional.

Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care produse ţinute în condiţii improprii, preparate culinare destinate organizării de evenimente realizate într-un bloc alimentar necorespunzător, ustensile cu grad ridicat de uzură, ape minerale şi băuturi răcoritoare ţinute în soare.

Reprezentanţii ANPC au transmis, vineri, 29 august, că în perioada 25 – 29 august, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au controlat peste 1200 de operatori economici, la nivelul întregii ţări.

Comisarii ANPC au dat peste 800 de amenzi, în valoare de 3,5 milioane de lei şi au oprit definitiv de la comercializare produse în valoare de peste 737.000 de lei. De asemenea, activitatea a 21 de operatori economici a fost oprită temporar până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate au fost: preparate culinare destinate organizării de evenimente realizate într-un bloc alimentar necorespunzător; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (sosuri, topping-uri); utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi; utilizarea spaţiilor/suprafeţelor improprii din punct de vedere igienico-sanitar, depreciate, cu depuneri grosiere de impurităţi şi reziduuri alimentare; paviment cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare, lichide; depozitarea apelor minerale şi a băuturilor răcoritoare direct sub acţiunea razelor solare; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate.

Alte deficienţe descoperite au fost: utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depăşit; utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri grosiere de mizerie, cu elemente de etanşare a părţilor mobile rupte/depreciate; absenţa registrelor de evidenţă a parametrilor fizico-chimici pentru apa din piscine; întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor şi a mobilierului aferent (şezlonguri/saltele rupte, ponton din lemn cu secţiuni structurale lipsă); produse alimentare şi nealimentare fără elemente de identificare şi caracterizare; spaţiu de joacă amenajat în regim propriu, fără a respecta reglementările tehnice specifice; lipsa informării în mod corect, complet şi precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilităţile oferite.

#amenzi ANPC, #controale anpc, #amenzi ANPC comercianti, #operatori economici, #ANPC sanctiuni apa calda , #ANPC
