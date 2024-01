Amenzi uriașe pentru depășirea vitezei în Austria. Cum sunt sancționați șoferii prinși băuți la volan

În Austria, oricare încălcare a regulamentelor, fie că este vorba de viteză excesivă sau parcarea incorectă, poate atrage aplicarea unor amenzi considerabile.

Cu toate că unele amenzi pot varia în funcție de statul federal, limitele sunt, în mare parte, uniforme la nivel național. Autoritățile austriece sunt foarte aspre cu șoferii vitezomani. Astfel, pentru depășirea vitezei cu 50 de km/h peste limita legală sancțiunea poate ajunge la câteva mii de euro.

Valoarea amenzii depinde de natura și gravitatea încălcării, iar acestea sunt, în general, colectate prin mandate emise de autoritățile rutiere sau prin ordine anonime.

În cazurile de încălcare deosebit de gravă, se pot iniția proceduri penale, iar consecința ar putea fi retragerea permisului de conducere. Catalogul austriac de sancțiuni rutiere enumeră detaliat fiecare tip de încălcare și amenda corespunzătoare.

În această țară, există două tipuri de amenzi:

– una numită Organmandat, adică o amendă aplicată de către poliție la controale în trafic sau de către organul de control responsabil (de exemplu ÖWD) pentru diferite încălcări (depășirea vitezei, încălcarea regulilor de parcare…)

– apoi este decretul anonim (Anonymverfügung) emis de autoritatea de amendă fără identificarea șoferului, iar amenda trebuie plătită de proprietarul vehiculului. Decretele anonime sunt emise de autoritate în cazul infracțiunilor rutiere care nu sunt prea grave și sunt comise frecvent. La baza decretului anonim este o sesizare care se bazează pe percepția oficială a unui organ desemnat sau de supraveghere automată (radar, control automat etc.). Este îndreptată împotriva titularului vehiculului, adică făptuitorul real rămâne anonim (de unde și numele de decret anonim).

Încălcările deosebit de grave pot duce la proceduri penale. Aceasta înseamnă că sunt inițiate proceduri penale adecvate. În cazul unei hotărâri penale, pe de altă parte, se face de obicei o înscriere în cazierul judiciar. În plus, amenda este semnificativ mai mare. Cu toate acestea, acuzatul are opțiunea de a formula întâmpinare și recurs. În plus, poate urma o procedură de retragere a permisului de conducere.

Amenzi rutiere în Austria

Iată care sunt, orientativ, amenzile pentru încălcările rutiere (fără a avea pretenția de a fi exhaustivi și ținând cont că destul de des se fac modificări și actualizări ale legislației și cuantumului amenzilor), potrivit finanz.at