Gata cu alergatul pentru plata amenzilor. Se va putea face direct de pe telefon. Care sunt primii beneficiari

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 19:45
Gata cu alergatul pentru plata amenzilor. Se va putea face direct de pe telefon. Care sunt primii beneficiari
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a anunţat ”o schimbare aşteptată de toţi” - amenzile vor putea fi plǎtite printr-un cont unic. Procesele-verbale vor fi emise electronic şi vor conţine coduri QR pentru plată instant, direct de pe telefon, a explicat ministrul, precizând că amenzile rutiere sunt primele care vor putea fi plătite astfel.

”Simplificare şi eficientizare: amenzile vor putea fi plǎtite printr-un cont unic! Ieri, în şedinţa de Guvern, la iniţiativa Ministerului Finanţelor, am adoptat normele de aplicare a Legii 203/2018, prin care simplificăm şi modernizăm modul în care se plătesc amenzile contravenţionale.

De acum, toate amenzile – indiferent de instituţia care le-a emis – vor putea fi achitate rapid, online, într-un cont unic naţional”, a transmis, vineri, 31 octombrie, ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare consideră că ”este o schimbare aşteptatǎ de mult”: ”Toţi cei aflaţi în situaţia de a plǎti o amendǎ nu vor mai fi nevoiţi sǎ caute contul corect al instituţiei sau să piardǎ timp la ghişee”.

Potrivit ministrului, procesele-verbale vor fi emise electronic şi vor conţine coduri QR pentru plată instant, direct de pe telefon.

”Începem cu amenzile rutiere şi extindem treptat sistemul pentru toate contravenţiile. Aducem astfel administraţia publică mai aproape de oameni — mai simplu, mai rapid şi cu mai mult respect faţǎ de timpul fiecăruia. Digitalizarea înseamnă eficienţă, transparenţă şi servicii publice la standarde actuale”, a mai afirmat Nazare.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, o Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

”Prin aprobarea acestui act normativ, Guvernul reglementează, în sistem pilot, mecanismele şi procedurile menite să eficientizeze şi să simplifice achitarea amenzilor contravenţionale aplicate de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Astfel, amenzile contravenţionale vor putea fi achitate prin:

- decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanţă puse la dispoziţia plătitorilor de instituţiile de credit, precum şi prin

- mandat poştal, prin intermediul contului tranzitoriu, în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, prin intermediul cardurilor bancare utilizând echipamentele POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului,

- în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităţilor administraţiei publice locale,

- prin intermediul cardurilor bancare utilizând Sistemul Naţional Electronic de Plăţi (ghiseul.ro)

- prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile organelor fiscale locale ale autorităţilor administraţiei publice locale.

”Actul normativ reglementează, de asemenea, modalitatea de distribuire a sumelor respective. Astfel, sumele încasate în contul unic deschis la Trezoreria operativă centrală din cadrul Ministerului Finanţelor, se fac venit la bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul, iar distribuirea sumelor respective se realizează de către Trezoreria operativă centrală, pe baza datelor privind evidenţa persoanelor fizice existente la nivelul Ministerului Finanţelor valabile la momentul efectuării transferului”, au precizat oficialii Guvernului, în comunicatul citat.

Un alt aspect reglementat prin Hotărârea Guvernului vizează fluxul de documente reprezentând titlurile de creanţă electronice care se transmit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Ministerului Finanţelor, către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi, respectiv, către Direcţia generală regională a finanţelor publice a Municipiului Bucureşti.

Totodată, a fost stabilită unitar şi semnificaţia seriei de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie, constituită din 23 de caractere organizate în 5 grupe numerice care vor indica, între altele, codul alocat instituţiei emitente şi anul tipăririi procesului-verbal.

