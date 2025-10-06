Cum a reușit un șofer să primească 16 amenzi pentru viteză într-o singură zi. "Am încremenit. Cutia poștală era plină"

Un șofer olandez a aflat pe propria piele cât de scump poate deveni un drum pentru combustibil mai ieftin: după o singură zi petrecută în Belgia, s-a trezit cu 16 amenzi de viteză, în valoare totală de peste 850 de euro. Noul sistem de monitorizare a vitezei medii, instalat recent în localitatea de graniță Veldwezelt, a sancționat mii de conducători auto, mulți dintre ei veniți din Olanda pentru a alimenta mai ieftin.

Valoarea totală a sancțiunilor pentru șoferul care a vrut benzină mai ieftină depășește 850 de euro. Jeffrey circula frecvent spre Lanaken pentru a-și face plinul.

„Am încremenit. Cutia poștală era plină. Printre altele, ca să alimentez mai ieftin, dar tot ce am economisit s-a dus. M-a costat scump plinul ăsta”, a povestit șoferul, relatează publicația belgiană Nieuwsblad, citată de adevărul.ro.

Amenzile pentru viteză pornesc de la 50 de euro

Din cele peste 12.500 de amenzi aplicate de autoritățile belgiene pe acest tronson în ultima lună, mai multe mii au ajuns în orașul olandez Maastricht. Aproximativ 420 de șoferi sunt sancționați zilnic pentru depășirea vitezei legale.

Primarul din Lanaken, Marino Keulen, a respins criticile privind lipsa panourilor suplimentare de avertizare, subliniind că limita de 50 km/h este clar semnalizată.

„Indicatoarele de viteză nu sunt puse acolo ca decor. Semnele vorbesc de la sine, iar cine nu vrea să asculte, trebuie să simtă consecințele. Ne dorim ca oamenii să-și adapteze comportamentul la volan. În plus, există o marjă de toleranță de 6 km/h”, a declarat acesta.

Potrivit legislației belgiene, amenzile pentru viteză pornesc de la 50 de euro și cresc în funcție de numărul kilometrilor pe oră peste limita legală. În cazurile grave, șoferii străini riscă suspendarea permisului sau chiar confiscarea mașinii dacă nu plătesc imediat amenda.

