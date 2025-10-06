Cum a reușit un șofer să primească 16 amenzi pentru viteză într-o singură zi. "Am încremenit. Cutia poștală era plină"

Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 12:58
606 citiri
Cum a reușit un șofer să primească 16 amenzi pentru viteză într-o singură zi. "Am încremenit. Cutia poștală era plină"
Șoferul a primit 16 amenzi FOTO Pixabay

Un șofer olandez a aflat pe propria piele cât de scump poate deveni un drum pentru combustibil mai ieftin: după o singură zi petrecută în Belgia, s-a trezit cu 16 amenzi de viteză, în valoare totală de peste 850 de euro. Noul sistem de monitorizare a vitezei medii, instalat recent în localitatea de graniță Veldwezelt, a sancționat mii de conducători auto, mulți dintre ei veniți din Olanda pentru a alimenta mai ieftin.

Valoarea totală a sancțiunilor pentru șoferul care a vrut benzină mai ieftină depășește 850 de euro. Jeffrey circula frecvent spre Lanaken pentru a-și face plinul.

„Am încremenit. Cutia poștală era plină. Printre altele, ca să alimentez mai ieftin, dar tot ce am economisit s-a dus. M-a costat scump plinul ăsta”, a povestit șoferul, relatează publicația belgiană Nieuwsblad, citată de adevărul.ro.

Amenzile pentru viteză pornesc de la 50 de euro

Din cele peste 12.500 de amenzi aplicate de autoritățile belgiene pe acest tronson în ultima lună, mai multe mii au ajuns în orașul olandez Maastricht. Aproximativ 420 de șoferi sunt sancționați zilnic pentru depășirea vitezei legale.

Primarul din Lanaken, Marino Keulen, a respins criticile privind lipsa panourilor suplimentare de avertizare, subliniind că limita de 50 km/h este clar semnalizată.

„Indicatoarele de viteză nu sunt puse acolo ca decor. Semnele vorbesc de la sine, iar cine nu vrea să asculte, trebuie să simtă consecințele. Ne dorim ca oamenii să-și adapteze comportamentul la volan. În plus, există o marjă de toleranță de 6 km/h”, a declarat acesta.

Potrivit legislației belgiene, amenzile pentru viteză pornesc de la 50 de euro și cresc în funcție de numărul kilometrilor pe oră peste limita legală. În cazurile grave, șoferii străini riscă suspendarea permisului sau chiar confiscarea mașinii dacă nu plătesc imediat amenda.

Marele Duce de Luxemburg, Henri, a abdicat după 25 de ani pe tron. Fiul său, Guillaume, i-a luat locul. Ce familii regale și ce lideri europeni participă la ceremonie VIDEO
Marele Duce de Luxemburg, Henri, a abdicat după 25 de ani pe tron. Fiul său, Guillaume, i-a luat locul. Ce familii regale și ce lideri europeni participă la ceremonie VIDEO
Marele Duce Guillaume de Luxemburg a depus jurământul vineri, 3 octombrie 2025, după ce tatăl său, Henri (70 de ani), a abdicat după 25 de ani pe tron, transmit agențiile internaționale de...
Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
Mai multe aparate de zbor neidentificate au fost reperate vineri, 3 octombrie, în apropierea unei baze militare din sud-estul orașului Liège, nu departe de granița cu Germania. Incidentul are...
#amenzi viteza, #Sofer, #Olanda, #Belgia , #amenda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
MM Stoica, scene de groaza: "Volanul a intrat in spatarul scaunului. Masina s-a facut armonica!"
ObservatorNews.ro
Cum a pacalit un roman din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factura de 27.000 Euro
DigiSport.ro
"O lovitura de clasa mondiala!" Transferul lui Ianis Hagi le provoaca insomnii

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a reușit un șofer să primească 16 amenzi pentru viteză într-o singură zi. "Am încremenit. Cutia poștală era plină"
  2. Turist luat la bătaie la piscina unui hotel. Unul dintre agresori a murit. „Ne-a ruinat vacanța”
  3. Republica Moldova, integrată în sistemul de bănci din Uniunea Europeană. "Este încă un pas concret spre integrarea deplină"
  4. Sorin Oprescu află astăzi dacă va fi extrădat. Ministrul Justiției: „România are condiții de deținere similare altor state europene”
  5. Atac ucrainean cu sute de drone asupra infrastructurii energetice din Rusia. Zeci de mii de ruși fără electricitate, terminal petrolier lovit în Crimeea VIDEO
  6. Merkel acuză Polonia și statele baltice că Rusia a invadat Ucraina. Un profesor universitar dă cu ea de pământ: „Este cea mai nerușinată pervertire a istoriei pe care femeia asta a făcut-o” VIDEO
  7. Kaufland își cere scuze pentru sticla de 3,001 litri, care evită SGR: „Scopul companiei nu a fost să ocolească sistemul. O eroare punctuală”
  8. Premierul Slovaciei cere încetarea conflictului din Ucraina: „Slavii se omoară între ei. Războiul nu este o soluție”
  9. Termoenergetica anunță că începe furnizarea agentului termic pentru încălzire în București. Care sunt zonele în care vor fi probleme
  10. Traficul pe Transalpina rămâne închis. Stratul de zăpadă a atins 40 de centimetri VIDEO