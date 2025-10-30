Schimbări importante pentru românii care au de plătit amenzi. Guvernul implementează reguli noi

Guvernul urmează să implementeze, în sistem pilot, un mecanism unitar de plată a amenzilor de circulație, care va permite șoferilor să achite sancțiunile aplicate de polițiștii rutieri într-un cont unic al Trezoreriei, prin toate mijloacele moderne de plată, inclusiv online, prin ghiseul.ro. Măsura vizează eficientizarea procesului de încasare a amenzilor și eliminarea întârzierilor în virarea sumelor către bugetele locale.

Prin actul normativ s-a reglementat, pe de o parte, deschiderea contului unic la Trezoreria Statului în care persoanele fizice să achite amenzile contravenționale și obligația utilizării unei serii de evidență unică a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, arată Profit.ro.

Opoziția a reclamat că, prin instituirea acestui cont unic, bugetele locale vor înregistra întârzieri la încasarea amenzilor. Proiectul de lege prevede că în termen de 48 de ore Trezoreria este obligată să vireze sumele ce revin autorităților locale, dar parlamentarii opoziției arată că nu există nicio măsură sancționatorie prevăzută pentru cazurile în care Trezoreria întârzie.

Guvernanții au aratat însă că sumele încasate din amenzile de circulație vor fi virate automat bugetelor locale, autoritățile locale fiind obligate să transfere în sistemul informatic național doar informațiile despre încasările efectuate la casieriiile proprii.

Guvernul va stabili mecanismele și procedurile de achitare a sumelor reprezentând amenzi contravenționale, în sistem pilot, în cazul în care sancțiunile se aplică de către agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile arată că proiectul de normativ a fost elaborat după ce textul Legii nr.203/2018 a fost armonizat cu cel al Codului rutier și după dezvoltarea sistemului IT necesar implementării facilității.

Executivul reglementează astfel și modalitățile de plată a amenzilor contravenționale respective, precizându-se că acestea pot fi achitate prin: decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță puse la dispoziția plătitorilor de instituțiile de credit, precum și prin mandat poștal, prin intermediul contului tranzitoriu, în numerar la orice unitate teritorială a Trezoreriei, prin intermediul cardurilor bancare utilizând echipamentele POS instalate la orice unitate teritorială a Trezoreriei, în numerar la casieriile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale, prin intermediul cardurilor bancare utilizând Sistemul Național Electronic de Plăți (ghiseul.ro), prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale.

