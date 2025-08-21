În doar patru ore, polițiștii au dat aproape 100 de amenzi pentru pietoni și pentru conducătorii de trotinete electrice

Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 17:28
În doar patru ore, polițiștii au dat aproape 100 de amenzi pentru pietoni și pentru conducătorii de trotinete electrice
Bicicliști, pietoni și conducători de trotinete - Imagine ilustrativă Pixabay

Polițiștii Brigăzii Rutiere au aplicat joi, 21 august 2025, între orele 9:00 - 13:00, un număr de 98 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 30.900 de lei, în urma unei acțiuni pentru verificarea modului în care pietonii și utilizatorii de biciclete / trotinete electrice respectă normele rutiere în vigoare.

În cadrul acțiunii au fost aplicate 28 de amenzi pentru abaterile pietonilor, 11 pentru abateri bicicliști și 59 pentru alte abateri la regimul rutier, informează Biroul de presă al Brigăzii Rutiere.

De asemenea, au fost reținute zece permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce și trei certificate de înmatriculare.

Brigada Rutieră le recomandă tuturor participanților la trafic să respecte normele rutiere în vigoare.

#Amenzi, #politie, #pietoni, #trotinete electrice, #biciclisti, #Piata Romana, #contraventii, #brigada rutiera , #politie
