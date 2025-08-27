Autoritățile grecești au început să împartă amenzi turiștilor și localnicilor pentru un obicei care le pune viața în pericol VIDEO

Oamenii în timp ce sar de pe chei după plecarea feribotului Foto: Captură video YouTube/isalos

Autoritățile grecești au început să împartă amenzi pentru a opri o „tradiție” de vacanță de pe insula Sikinos, unde tinerii sar în mare în momentul în care feriboturile pleacă din port.

Această „tradiție” de vacanță populară a atras în ultimii ani atenția turiștilor, dar și a autorităților, potrivit Kathimerini.

Mai multe videoclipuri care evidențiază acest obicei estival în insula Sikinos, la nord-vest de Santorini, s-au viralizat în ultimii ani pe rețelele de socializare.

Din imagini putem observa cum zeci de oameni sar de pe chei la câteva secunde de la plecarea feribotului, în timp ce mulțimea de spectatori îi aclamă din port și de pe puntea navei.

Chiar dacă acest obicei este considerat de mulți un ritual vesel, el este văzut ca un risc pentru siguranță de către autoritățile portuare, astfel au început să aplice amenzi.

„Este un fenomen îngrijorător din ultimii ani”, a spus un oficial al Ministerului Transporturilor Maritime pentru Kathimerini. „A devenit un fel de „obicei” pentru tinerii turiști să sară în apă, ca și cum și-ar lua rămas bun de la vară”, adaugă el.

Acum, ofițerii pazei de coastă locale sunt staționați în port și emit avertismente în mod regulat.

Autoritățile au anunțat că 7 sau 8 participanți identificați în ultimul incident au fost amendați, iar procurorii de pe insula vecină Naxos au fost informați în cazul în care sunt necesare măsuri legale suplimentare.

Tot oficialii mai spun că cel mai mare pericol nu vine de la elicea feribotului, pentru că tinerii așteaptă puțin înainte de a intra în apă, ci de la curenții puternici creați la plecarea navelor.

„Aceștia pot împinge înotătorii unul în celălalt sau peste stânci și structuri portuare, provocând leziuni”, a mai spus un oficial.

