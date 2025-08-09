Amenzi usturătoare pentru părinții care prelungesc „din pix” vacanțele copiilor. Țara din Europa unde tutorii sunt penalizați cu 1.000 de euro

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 09 August 2025, ora 08:05
330 citiri
Copil care face teme Foto: Pexels

Tot mai mulți părinți din Hamburg încep vacanțele școlare cu câteva zile înainte sau le prelungesc, profitând de tarifele mai mici la biletele de avion, semnalează Der Spiegel. Autoritățile locale au observat creșterea absențelor în jurul perioadelor de concediu și au început să aplice sancțiuni pentru încălcarea obligației de frecventare a cursurilor.

Anul școlar în Hamburg s-a încheiat pe 24 iulie 2025, iar elevii sunt chemați înapoi în bănci pe 4 septembrie 2025, când se încheie vacanța de vară. Conform unor date oficiale, doar în 2024 — până la momentul raportării — au fost aplicate 118 amenzi contravenționale legate de absențe nejustificate, deși sezonul vacanțelor nu se încheiase încă. În 2023, autoritățile din Hamburg au sancționat peste 300 de părinți, față de circa 230 de abateri în anii anteriori, iar un răspuns al Senatului arată că anul trecut au fost emise 236 de amenzi, cu o valoare medie de aproximativ 270 de euro per familie. În primele luni ale lui 2025, 71 de familii au fost deja sancționate, potrivit sursei citate.

Legislația germană permite scutirea elevilor de la ore pentru perioade de până la șase săptămâni, însă doar în prezența unor motive bine întemeiate și cu aprobări oficiale. Cererile pentru zilele luate înainte sau după vacanțe sunt verificate atent, iar școlile monitorizează îndeaproape absențele care apar în apropierea perioadelor de repaus. Profesorii sunt instruiți să semnaleze imediat absențele nejustificate departamentului juridic al școlii, care poate declanșa proceduri ce se încheie cu sancționarea părinților.

Fenomenul nu este unul izolat la Hamburg. În Renania de Nord-Westfalia, cele cinci direcții școlare au deschis anul trecut peste 1.000 de anchete legate de absențe cauzate de vacanțe prelungite. Autoritățile la nivel național tratează aceste încălcări cu severitate, iar amenzile pentru astfel de cazuri pot ajunge până la 1.000 de euro. În Bavaria, forțele de ordine supraveghează aeroportul din Memmingen, folosit frecvent de familiile care pleacă înainte de începerea oficială a vacanței; în februarie 2024, mai mulți copii care ar fi trebuit să fie la ore au fost depistați pe aeroport, deși erau însoțiți de scutiri medicale, iar părinții au fost cercetați.

În Hamburg nu sunt efectuate controale speciale la aeroport pentru respectarea obligației școlare; autoritățile consideră că verificarea absențelor direct în clasă și intervenția rapidă a unităților de învățământ sunt instrumentele cele mai eficiente pentru prevenirea plecărilor neautorizate. În Germania, învățământul este obligatoriu pentru copiii cu vârste între 6 și 15 ani, iar în unele landuri obligația de formare profesională se poate extinde până la 21 de ani în situațiile în care nu se continuă școala generală.

