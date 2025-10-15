Deputata Cristina Prună, furioasă că Senatul a respins proiectul desființării AMEPIP. "Acolo sunt oameni cu salarii cu 50% mai mari decât cele din administrația publică centrală"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 17:57
306 citiri
Deputata Cristina Prună, furioasă că Senatul a respins proiectul desființării AMEPIP FOTO /amepip.gov.ro

Senatul a respins miercuri, 15 octombrie, proiectul depus de deputata Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru desfiinţarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), super-agenția care controlează toate companiile cu capital de stat.

Deputata consideră că respingerea de către plenul Senatului a proiectului său de lege este o dovadă clară că eficientizarea și reducerea costurilor de funcționare nu sunt o prioritate pentru stat.

"Reducerea deficitului bugetar este o necesitate stringentă. O auzim pe toate vocile. La vot, nu se vede însă nicio voință de a elimina cheltuielile inutile ale statului. Legea care prevedea renunțarea la o hiper-agenție inutilă, în care lucrează aproximativ 100 de persoane remunerate cu salarii cu 50% mai mari decât cele din administrația publică centrală nu trebuia să fie astăzi respinsă.

A fost păstrată o instituție care nu este operațională nici la doi ani de la înființarea sa, ale cărei atribuții se suprapun cu ale Secretariatului General al Guvernului și care generează costuri bugetare nejustificate. Toate acestea sub pretextul că este jalon PNRR. Ceea ce este fals!", a avertizat deputata Cristina Prună printr-un comunicat.

Ea a mai atras atenția că, de la bun început, AMEPIP a fost gândită ca o umbrelă de sinecuri pentru clientela de partid, în timpul guvernului Ciolacu.

"Jalonul PNRR nu prevedea înființarea unei astfel de agenții mamut, ci a unui grup operativ care putea foarte bine să îmbrace forma unui mic departament la Secretariatul General al Guvernului. Nu am accesat nici banii din PNRR și ne-am ales cu un nou cuib călduț de pile la stat", a mai spus deputata.

"Companiile de stat nu se reformează pentru că a fost înființată o nouă instituție de stat, care chipurile le evaluează și monitorizează. Soluția e simplă: companiile de stat fie sunt închise, fie privatizate, fie listate pe bursă, în funcție de cum arată fiecare. Scopul acestui proiect de lege era tocmai de a avea un stat mai mic. România se confruntă cu un deficit bugetar excesiv din cauza unui aparat de stat supradimensionat. Menținerea unei agenții care nu produce nimic, consumă deja resurse bugetare lună de lună și care a eșuat în îndeplinirea oricărui obiectiv concret este nejustificată. Voi continua să lupt pentru eliminarea ei și când va ajunge la Camera Deputaților", a conchis Cristina Prună.

#AMEPIP, #proiect desfiintare amepip, #Senat, #cristina pruna , #reforma
