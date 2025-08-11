O fostă concurentă de la America Express a fost cerută în căsătorie pe scenă la Untold

Bruja și iubitul ei FOTO: Instagram/brujxa

Aseară, scena de la Untold a fost martora unui eveniment emoționant: Bruja, fostă concurentă la America Express, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Giovanni, într-un moment plin de romantism.

Teodora Mîzgoi, cunoscută publicului drept Bruja, are 30 de ani și a participat la America Express 2023 alături de Pufeh. În lumea muzicală, artista este activă și are mai multe colaborări reușite. Giovanni, partenerul ei de viață, îi împărtășește pasiunea pentru muzică și a făcut un gest memorabil pe scena festivalului.

După ce a încheiat prestația muzicală, Giovanni a invitat-o pe Bruja să îl însoțească, apoi s-a așezat în genunchi și i-a pus inelul pe deget, însoțit de o declarație sinceră de dragoste. În plus, a oferit un buchet impresionant de trandafiri roșii și albi, spre bucuria publicului prezent.

@untold.festival @giovaniiii @BRUJA ❤️❤️❤️ #untoldx ♬ Winner - AShamaluevMusic

„Am spus „Da”. Te iubesc cel mai mult din Univers”, a scris Bruja pe Instagram.

Bruja și Pufeh și-au testat relația în cadrul concursului America Express – Drumul Aurului, unde au trecut prin momente dificile și au fost eliminați după câteva episoade. Cu toate acestea, experiența le-a fost folositoare și i-a ajutat să crească împreună.

„Pentru noi, participarea la America Express înseamnă depășirea limitelor noastre, ieșirea din zona de confort și atingerea unui nou nivel de performanță, superior celui cu care ne-am obișnuit până acum pe partea mentală, fizică mai ales și emoțională. Pe de altă parte, dorința de a cunoaște noi culturi, tradiții și obiceiuri, oameni și poveștile de viață ale acestora ne-au împins să acceptăm provocarea America Express”, declarau Bruja și Pufeh.

