Ce vedetă vânează producătorii de la America Express. Ar fi marea lovitură a reality showului

Producătorii emisiunii America Express, una dintre cele mai urmărite din istoria showurilor tv din România, au gânduri mari.

Mona Segall și Robert Lionte au oferit un interviu pentru Mihai Morar, în cadrul podcastului Fain & Simplu, în care au dezvăluit că își doresc foarte mult să poată aduce în emisiune una dintre cele mai curtate vedete din România.

”Delia cu soțul... Și până la urmă, Delia cu oricine. Sau cu sora, și cu mama, dar nu am reușit până acum. E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. Asta e problema. Se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care o să putem mergem, de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: Rezervă-ți aceste două luni”, a dezvăluit Mona Segall.

Problema nu e însă chiar la Delia, ci mai degrabă la soțul ei. „Eu vreau mă să merg, dar e foarte important cu cine mergi. Eu vreau să merg doar cu Răzvan (n.r. soțul ei), doar cu el, pentru că numai în el am încredere. Dar el nu poate să se rupă de telefon, tabletă și mailuri. Nu merg decât dacă merg cu el altfel nu”, a spus Delia, când a fost întrebată dacă ar participa la America Express.