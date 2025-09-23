Călătorii spre iad în ”sicrie cu elice”. Viața echipajelor „narco-submarinelor” care duc cocaină din Amazon până în Europa

Autor: Veronica Andrei
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 23:47
Narco-submarine/FOTO:X @DrewOCCRP

Pentru echipajele prost plătite, fiecare voiaj în aceste ambarcațiuni improvizate seamănă mai degrabă cu o condamnare la moarte decât cu o misiune. Sunt numite „sicrie cu elice”, iar menirea lor este una singură: să transporte, pe mii de kilometri de ocean, încărcături de cocaină evaluate la sute de milioane de dolari.

Poliția federală braziliană a interceptat în luna mai, pe insula Marajó, un astfel de „narco-submarin”, pregătit să plece într-o călătorie infernală de trei săptămâni spre Europa. Era o construcție din fibră de sticlă, cu doar cabină la suprafață, restul ascuns sub apă. La bord ar fi trebuit să încapă cinci-șase tone de cocaină, suficient pentru a aduce cartelurilor sud-americane profituri amețitoare, între 200 și 250 de milioane de dolari.

„Oricâți bani mi s-ar oferi, nu aș merge într-o asemenea nebunie”, recunoaște Fernando Casarin, șeful poliției federale din Pará. El se întreabă, nu fără ironie, dacă marinarii care acceptă astfel de misiuni sunt curajoși sau pur și simplu inconștienți.

Călătorii spre moarte sigură

Submarinele artizanale, folosite pentru prima dată de cartelurile columbiene în anii ’80 pentru a ocoli patrulele americane din Caraibe, au devenit acum vehicule transoceanice. Dacă odinioară se îndreptau spre Mexic și SUA, astăzi ruta preferată este Atlanticul de Nord, cu descărcări pe țărmurile Portugaliei și Spaniei.

Profiturile explică perseverența. Un kilogram de cocaină cumpărat la granița dintre Brazilia și Columbia cu 1.000-2.000 de dolari se vinde pe piața europeană cu 60.000 de dolari. Într-un singur transport, cartelurile câștigă sume care rivalizează cu bugetele unor state mici.

Dar pentru marinari, miza este alta. Plata promisă pentru un drum de 6.000 de kilometri variază între 4.000 și 7.000 de lire sterline, uneori 15.000 de dolari. Bani care nu justifică riscurile: sufocare din cauza gazelor de eșapament, înec, descoperirea de către poliția de coastă sau pur și simplu pierderea în mijlocul oceanului.

„Sicrie cu elice”

Accesul în interiorul ambarcațiunilor confirmă termenul dur folosit de jurnaliștii spanioli: ”sicrie cu elice”. Cabina este minusculă, cu două paturi de lemn fixate lângă timonă, o fereastră de plastic prin care abia se vede, un rezervor cu apă, un congelator și un aparat de aer condiționat. Motorul extrem de puternic, prost izolat, transformă aerul respirat într-o otravă lentă. „Nu înecul este pericolul cel mai mare, ci asfixierea”, avertizează Osvaldo Scalezi, șeful diviziei antidrog.

Cu toate acestea, fenomenul nu dă semne de slăbire. Din contră, în ultimele luni, poliția spaniolă a raportat o creștere spectaculoasă a alertelor privind narco-submarinele – de la un caz la trei luni, la peste cinci pe lună. În septembrie, 3,5 tone de cocaină au fost capturate pe coasta Galiciei, însă submarinul care le-a adus dispăruse deja.

Un fenomen globalizat

Dacă până acum Europa era destinația preferată, ultimele capturi sugerează o extindere a fenomenului. În 2024, autoritățile columbiene au prins un narco-sub în drum spre Australia și Noua Zeelandă, o călătorie de două ori mai lungă decât traversarea Atlanticului. În ianuarie, un altul a fost descoperit eșuat pe coasta din Sierra Leone.

„Narcotraficul a fost mereu o industrie a exploatării. Marinarii nu sunt decât carne de tun”, subliniază jurnalistul spaniol Javier Romero, autorul volumului Operațiunea Valul Negru. El amintește că aceste submarine improvizate, din lemn și fibră de sticlă, sunt niște „nebunii plutitoare” în care oamenii petrec săptămâni întregi, în claustrofobie și frică permanentă.

Pentru Casarin, sacrificiul acestor echipaje seamănă mai degrabă cu epopeea astronauților care au pășit pe Lună în 1969. „Este la același nivel de nebunie”, spune el. „O viață de pirați condamnați din start.”

