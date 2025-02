Peste o duzină de senatori republicani au inițiat două proiecte legislative care vizează eliminarea creditului fiscal pentru vehiculele electrice (EV) și impunerea unei taxe suplimentare de 1.000 de dolari pentru achiziția acestora.

Propuneri legislative care amenință industria EV

Primul proiect de lege, condus de senatorul John Barrasso (R-Wyoming), urmărește eliminarea totală a creditului fiscal federal pentru achiziția de vehicule electrice, care în prezent oferă un avantaj de 7.500 de dolari pentru vehiculele noi și 4.000 de dolari pentru cele second-hand.

Denumit sugestiv Eliminating Lavish Incentives to Electric (ELITE) Vehicles Act (S. 541), proiectul nu doar că abrogă aceste facilități, dar elimină și sprijinul financiar pentru instalarea stațiilor de încărcare și închide așa-numita „portiță de leasing” care ar fi fost exploatată de anumiți contribuabili și entități străine.

„Banii câștigați cu greu de americani nu ar trebui să acopere costurile luxurilor pentru elitele națiunii. De asemenea, nu ar trebui să permitem Chinei să profite de sistem și să ne submineze lanțul de aprovizionare,” a declarat senatorul Barrasso.

O taxă suplimentară pentru EV-uri

Al doilea proiect de lege, Fair Sharing of Highways and Roads for Electric Vehicles (Fair SHARE) Act, este condus de senatorii Deb Fischer (R-Nebraska), Pete Ricketts (R-Nebraska) și Cynthia Lummis (R-Wyoming). Aceștia propun o taxă de 1.000 de dolari la achiziția fiecărui vehicul electric, argumentând că EV-urile nu contribuie la Fondul pentru Infrastructură Rutieră prin accizele pe combustibil, așa cum o fac mașinile pe benzină.

„Vehiculele electrice pot cântări de până la trei ori mai mult decât cele pe benzină, cauzând uzură mai mare drumurilor și podurilor noastre. Este corect ca și ele să contribuie la întreținerea infrastructurii, așa cum fac toate celelalte autovehicule,” a susținut senatorul Fischer.

Senatoarea Lummis a adăugat că „zilele în care elitele liberale își conduceau EV-urile scumpe fără să plătească pentru drumurile pe care le folosesc s-au terminat.”

Propunerile vin în contextul în care ambii senatori implicați în inițiative au primit sume semnificative din partea industriei petroliere. În ultimele alegeri, Deb Fischer a primit 356.393 de dolari de la companii din acest sector, în timp ce John Barrasso a încasat 781.381 de dolari, una dintre cele mai mari finanțări primite de un senator.

