America, zguduită de un nou atac armat. Doi morți și 12 răniți în capitala condusă de democrați a unui stat dominat de republicani VIDEO

Doi oameni au fost uciși și alți 12 răniți sâmbătă seara, după ce mai mulți bărbați înarmați din tabere rivale au deschis focul în zona centrală din Montgomery, capitala statului Alabama, cunoscută pentru viața de noapte.

Șeful poliției din Montgomery, James Graboys, a transmis că apelurile la 911 au început în jurul orei 23:30, descriind incidentul ca pe un „atac armat”. Potrivit declarațiilor oficiale, trei dintre răniți au fost internați cu leziuni considerate a le pune viața în pericol, scrie AP.

Despre modul în care s-a produs atacul, Graboys a spus: „Au fost două tabere implicate care practic se trăgeau una în cealaltă în mijlocul unei mulțimi.” El a mai adăugat: „Atacatorilor nu le-a păsat de oamenii din jur.”

Investigatorii au început perchezițiile la fața locului, colectând probe și intervievând posibili suspecți, însă până duminică dimineață nu fuseseră formulate încă rechizitorii, a precizat șeful poliției. „Vom face tot ce este necesar pentru a aduna fiecare probă pentru a depista pe oricine ar fi implicat,” a mai declarat Graboys.

