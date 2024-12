Când apare „American Psycho”, cu Austin Butler în rolul principal

„American Psycho”, unul dintre cele mai emblematice romane ale autorului american Bret Easton Ellis, va fi adaptat din nou pentru ecran. Regizorul Luca Guadagnino („Call Me By Your Name”, „Challengers”) va adapta această carte din 1991, cu Austin Butler în rolul principal, cel al criminalului în serie Patrick Bateman.

Variety, care a dezvăluit informaţia, subliniază că lungmetrajul se doreşte a fi o nouă lectură a romanului original, şi nu un remake al filmului precedent al lui Mary Harron. Lansat în 2000, filmul a fost impulsionat de interpretarea lui Christian Bale şi a devenit de atunci un film cult.

„American Psycho” urmăreşte viaţa de zi cu zi a lui Patrick Bateman, un trader din New York care operează în microcosmosul elitei din Manhattan. Între dependenţa de cocaină, petrecerile la modă şi costumele scumpe, Patrick Bateman ascunde un secret: când nu este văzut, ucide. Oameni fără adăpost, prostituate, trecători - cu un topor, o drujbă sau un cuţit - el îşi satisface fără discernământ impulsurile criminale înainte de a-şi continua viaţa.

Acesta va fi un nou rol principal pentru Austin Butler după succesul filmului „Elvis” al lui Baz Luhrmann, în care l-a interpretat pe Elvis Presley. Acest personaj i-a adus Globul de Aur şi BAFTA pentru Cel mai bun actor în 2023.

În ceea ce îl priveşte pe Luca Guadagnino, acesta s-a impus în ultimii ani ca un lider al cinematografiei de avangardă şi mainstream deopotrivă. După succesul din 2017 al filmului „Call Me By Your Name”, el s-a impus în 2024 cu „Challengers”, cu Zendaya în rolul principal şi nominalizat la patru categorii la Globurile de Aur din 2025.

De asemenea, şi-a prezentat noul film „Queer” - cu Daniel Craig - la recentul Festival de Film de la Veneţia şi tocmai a terminat filmările la „After the Hunt”, cu Julia Roberts şi Andrew Garfield. Data de lansare a filmului „American Psycho” este încă necunoscută.

