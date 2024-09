Un american, șocat că în România nu se fură ca în SUA. Bărbatul își îndeamnă conaționalii să ne viziteze țara. Comentariul rasist lăsat de Andrew Tate VIDEO

Un turist american a rămas extrem de surprins de România și își îndeamnă conaționalii să viziteze țara noastră. Bărbatul nu înțelege cum mesele, scaunele și chiar un pian sunt lăsate de localuri pe stradă fără a fi furate. Acesta spune că, dacă localurile din SUA ar face același lucru, mesele și scaunele ar fi luate imediat.

”Nu înțeleg de ce americanii nu vin mai des în România (...)Cred că ar trebui să începe să venim aici”, spune tânărul într-un video postat pe X.

”Mă aflu în centrul orașului, cu nimeni altcineva în jur. Priviți acest loc, nici țipenie de om! Mă aflu într-un oraș obișnuit din România și priviți în jur, localurile din zonă își lasă mesele și scaunele afară, peste noapte, și nimeni nu le fură! Dacă eram în Statele Unite și îți lăsai mesele peste noapte afară fără să fie legate cu un lanț masiv, erau furate și nu le mai vedeai niciodată! Și priviți, aici toate localurile o fac! Asta nu are cum să fie adevărat! Au un McDonalds ”drive thru”, dar e unul pentru picioarele tale! Doar te duci la geamul ăsta și faci comanda, nici măcar nu ai nevoie de o mașină ca să faci asta! ”E chiar și un pian. De ce nu-l fură nimeni?” Și pe asta chiar n-o s-o credeți! Nu numai că-și lasă mesele și scaunele afară, peste noapte, nesupravegheate, dar lasă chiar și un pian! E un pian adevărat! Nu e asigurat cu un lanț sau nimic altceva! Cred că valorează zeci de mii în bani românești. De ce nu-l fură nimeni? Poate de vină e mentalitatea mea, tipică New York-ului, dar, acolo cineva l-ar fi furat la doar un minut după ce-ar fi fost lăsat fără supraveghere. O să spun asta: trebuie să începem să venim în România!”, spune turistul american, în clipul video postat pe X, cu titlul - ”Bro learning US is actually just a 3rd world country playing dress up”

Ads

Bro learning US is actually just a 3rd world country playing dress up 😂 pic.twitter.com/3tN82gsn3v — internet hall of fame (@InternetH0F) September 2, 2024

Mai multi internați au apreciat, în comentarii, siguranța vieții din România și au criticat diferite aspecte din SUA sau alte state.

”Americanii sunt șocați că există pace și civilizație adevărat, după ce pretind că trăiesc în cea puternică țară de pe planetă”, scrie un utilizator.

”Înainte ne bazam doar pe media de mainstream pentru a ne forma părerile despre alte țări. Social-media a spart bula asta. De aceea cenzura crește în vest”, susține un altul.

”Marea Britanie ar trebui să fie a șasea cea mai bogată țară și niciun oraș nu este atât de curat ca acesta”, mai scrie cineva.

Ads

Adrew Tate, comentariu rasist la videoul americanului

Andrew Tate a comentat la postarea americanului surprins de orașul Timișoara cu un răspuns extrem de rasist.

”Explicația de simplă. Nu sunt negri în România”, a scris influencerul reținut în mai multe rânduri pentru proxenetism.

Andrew Tate este în arest la domiciliu, iar fratele său, Tristan Tate, a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de două luni, a decis joi Tribunalul Bucureşti.

Cei doi şi complicii lor sunt acuzați că au recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-au obligat să producă materiale pornografice care au fost difuzate contra cost pe platforme de profil.

„Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în cursul anului 2015, trei inculpaţi (doi dintre ei cetăţeni străini) au constituit pe teritoriul României un grup infracţional organizat, la care au aderat în cursul anului 2016 o suspectă (cetăţean străin) şi în luna septembrie 2021 o altă inculpată (cetăţean român), care a acţionat în scopul comiterii infracţiunii de trafic de persoane atât pe teritoriul României cât şi al altor state. Doi dintre inculpaţi, folosind metoda loverboy şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a 34 de persoane vătămate le-au recrutat, iar cu sprijinul celorlalţi membrii ai grupării de criminalitate organizată, le-au transportat şi adăpostit în diferite locaţii unde le-au supravegheat şi coordonat obligându-le să producă materiale pornografice pe care ulterior le-au difuzat contra cost pe platforme de profil. Foloasele materiale astfel obţinute de inculpaţi din exploatarea sexuală a victimelor au fost evaluate la peste 2.800.000 dolari americani şi 887.000 tokeni”, informează DIICOT, într-un comunicat.

Ads