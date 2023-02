Inginerul american mutat în România și care face senzație pe TikTok cu clipurile sale în care arată frumusețile care se găsesc în țara noastră, uimește din nou.

El a postat un clip în care aproape plânge, după ce un cuplu de români care l-a recunoscut și i-a plătit cina la restaurant.

Generozitatea și ospitalitatea românilor au ieșit încă o dată la iveală. Doi români i-au plătit în secret cina americanului mutat în România și care face videoclipuri în care le arată străinilor cum este de fapt viața în țara noastră. Cei doi l-au recunoscut de pe TikTok.

"N-o să vă vină să credeți ce tocmai mi s-a întâmplat. Luam cina într-un restaurant din Alba Iulia, unul dintre cele mai scumpe din oraș. O femeie româncă a venit la mine și mi-a spus că mă cunoaște de pe TikTok. Am stat puțin de vorbă, a venit și soțul ei. Mi-am terminat cina. Si am mâncat destul de mult, că îmi era foame.

A venit chelnerița la mine și mi-a spus că nu trebuie să plătesc nimic. Am întrebat de ce. Mi-a spus că au plătit cei doi. Cred că a costat cel puțin 30 de dolari.

Am fost surprins. A fost un gest generos din partea lor.

Astfel de gesturi fac ca zilele mele petrecute singur în România să fie mai ușoare. Aproape că-mi vine să plâng acum", spune bărbatul.

