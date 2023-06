Un american mutat în România face furori pe TikTok prezentând într-o manieră inedită frumusețile turistice din țara noastră.

”oopsimovedagain” este numele de utilizator al americanului care susține că vrea să scoată la iveală ”povești exclusive și unice din România”.

Într-o ultimă postare, bărbatul și-a surprins fanii cu un mesaj neașteptat.

"Am o problemă de sănătate mintală și de aceea am lipsit de pe rețelele de socializare. Cum niciunul dintre spitalele din România nu a putut să-și dea seama ce am avut, am plecat în Elveția.

După analize lungi și costisitoare, au reușit să își dea seama ce am. De fapt, chiar am un certificat chiar aici, în limba germană. Elvețienii îi spun Nevastănus Mentallus”.

Postarea sa a atras o sumedenie de comentarii, majoritatea sugerându-i americanului să se întoarcă acasă și să-și găsească o nevastă românncă.

