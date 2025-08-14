American inculpat după ce a atacat un ofițer federal cu un sandviș. „Rușine! Rușine!” VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 14 August 2025, ora 11:31
274 citiri
American inculpat că a atacat un ofițer federal cu un sandvis FOTO X ImMeme0

Un bărbat a fost inculpat pentru ultraj, după ce a aruncat cu un sandviș într-un polițist care patrula săptămâna aceasta prin Washington și l-a numit pe acesta și pe alți agenți „fasciști”.

Poliția a transmis că bărbatul a aruncat cu un sandviș într-un ofițer al Vămilor și Protecției Frontierei (Customs and Border Protection) duminică seara, 10 august, cu o zi înainte ca președintele Donald Trump să anunțe că administrația sa preia temporar controlul asupra poliției din Washington și trimite trupe ale Gărzii Naționale și agenți federali în oraș pentru patrulare.

Reacția bărbatului a devenit virală pe rețelele sociale. El apare într-un clip strigând în repetate rânduri către agenți, în nord-vestul Washingtonului, o zonă populară a orașului plină de baruri și restaurante.

„Rușine! Rușine!”, striga el de pe partea opusă a străzii.

După asta, bărbatul s-a apropiat de polițiști și i-a avertizat să se retragă, continuând să strige. După câteva minute, bărbatul s-a oprit și a aruncat cu un sandviș direct în pieptul ofițerului CBP, apoi a luat-o la fugă, fiind urmărit de poliție, potrivit nytimes.com.

Detectivul de la Poliția de Transport, Daina Henry, a inclus și capturi de ecran din videoclip într-o declarație pe proprie răspundere anexată plângerii penale.

Henry a scris că suspectul în acest caz a fost identificat drept Sean C. Dunn, în vârstă de 37 de ani. El a mărturisit după ce a fost prins: „Am făcut-o. Am aruncat sandvișul”, l-a citat aceasta.

În documentele instanței nu apare niciun avocat al lui Dunn și nu figurează nicio dată de proces.

Autoritatea Metropolitană de Transport din Washington, ai cărei ofițeri l-au arestat pe Dunn, a transmis că acesta a fost eliberat până la data procesului.

Se pare că infracțiunea de care este acuzat prevede o pedeapsă maximă de un an de închisoare sau până la 8 ani dacă implică „contact fizic” ori intenția de a comite o altă infracțiune, potrivit legii.

Polițistul lovit cu sandvișul nu părea rănit în clip și s-a observat cum a pornit imediat în urmărirea lui Dunn.

Cazul a fost depus la Tribunalul Districtual al SUA din Washington. El va fi judecat de biroul procurorului SUA, condus în prezent de Jeanine Pirro, nominalizată de Trump și susținătoare vocală a celei mai recente inițiative a acestuia.

În cadrul unui videoclip postat online, Jeanine Pirro a spus că sandvișul aruncat în polițist provenea de la Subway.

„A crezut că e amuzant”, a spus Pirro despre inculpat. „Ei bine, astăzi nu mai crede că e amuzant, pentru că l-am inculpat pentru o infracțiune gravă”.

