Experiența unei americane în România. Ce i-a plăcut cel mai mult VIDEO

Experiența unei turiste din SUA a devenit virală pe TikTok după ce a povestit cum a fost primită în primele zile petrecute în România.

Tatum spune cu mult entuziasm că românii au fost incredibil de prietenoși și că atmosfera din România i-a lăsat o impresie foarte bună.

Turista susține că localnicii i-au vorbit cu căldură și că i-au oferit sprijin chiar și fără să ceară ajutorul.

„Oamenii sunt extrem de prietenoși și de drăguți. Îți spun: „Vino la cină la noi acasă, te poți considera parte din familie”. Îți sar în ajutor, iubesc asta”, a povestit tânăra într-un clip pe TikTok.

Ce cuvinte românești a învățat

Tatum a învățat deja și câteva expresii simple precum „mulțumesc” și „bună”. De asemenea, ea spune că unul dintre cele mai emoționante momente a fost vizita la o biserică ortodoxă, unde a primit ajutor la traducere și a văzut cât de importantă este religia pentru români.

„Am observat că oamenii sunt foarte credincioși. Pare că iau asta în serios și face parte din viața lor de zi cu zi”, adaugă turista.

Ce ar vrea să mănânce în România

Tatum mai spune că nu a reușit să guste bucatele locale și că este nerăbdătoare să încerce gastronomia românească. Tânăra a cerut recomandări de la urmăritorii săi de pe TikTok și a primit sugestii precum mici, sarmale, salată de vinete, ciorbă de burtă și zacuscă.

„Abia aștept să descopăr mâncărurile românești. Toată lumea spune că bucătăria voastră e fantastică”, adaugă tânăra.

Tot ea mai spune că atunci când a intrat într-un supermarket sau într-un loc aglomerat a simțit privirile insistente ale românilor, dar nu au făcut-o să se simtă inconfortabil.

„Cred că oamenii mă privesc pentru că sunt diferită și pentru că nu vorbesc încă limba. Nu o fac într-un mod rău”, e de părere americanca.

De ce e mai diferită România

Tânăra recunoaște că a călătorit mult prin Europa, doar că România i s-a părut diferită prin căldura și deschiderea oamenilor.

„Am vizitat multe țări, dar aici am simțit o altfel de energie. Oamenii sunt mai calzi, mai implicați. Până acum, totul e minunat”, mai spune tânăra în clipul postat pe TikTok.

