Calculele făcute de doi americani după două luni petrecute în România: "E mult pentru noi" VIDEO

Doi americani care au petrecut două luni în România au realizat la finalul perioadei calculele cheltuielilor pe care le-au făcut în cele 60 de zile de vacanță pe plaiuri mioritice.

Carrie și Brian au vizitat Bucureștiul, Clujul, Brașovul și județul Sibiu, scrie adevarul.ro.

Cei doi vloggeri au postat un clip video în care au vorbit frumos despre cele două luni petrecute în România.

„Am petrecut două luni în România. Au fost pe departe cele mai plăcute două luni”, mărturisește Carrie, iar Brian îi întărește spusele: „Da, în mod clar. Ne-am plimbat mai mult decât o facem în mod normal, ne bucurăm că am făcut-o, deși a fost extenuant.”

"A meritat"

Cu toate că prețurile li s-au părut destul de mari, cei doi sunt de părere că vacanța a meritat banii cheltuiți.

„Chiar dacă vi se va părea că ne-a costat mult, vă spunem că a meritat, pentru că am făcut multe în aceste două luni”.

„Prima dată am fost în București, unde am stat 3 nopți. Am ales să stăm la hotel, pentru că e mai ușor decât cu un airbnb, pentru că nu mai trebuie să pierzi timp cu checkin-ul și alte lucruri. București - hotel 3 nopți, 224 dolari, Brașov - airbnb 17 nopți, 740 dolari, Sighișoara - airbnb 3 nopți, 150 dolari, Sibiu - airbnb 14 zile, 660 dolari, Cluj - airbnb 7 zile, 366 dolari, Oradea - airbnb 3 nopți, 130 dolari, Timișoara - hotel 3 nopți, 132 dolari”, au explicat americanii.

Ads

Cât au cheltuit pe cazare

„Cost total cu cazarea pentru două luni în România: 2.403 dolari. În mod clar, mai mult decât cheltuim de obicei la acest capitol”.

„În Cluj am stat o săptămână și cred că este timp suficient. E drept că am fi putut sta și mai puțin, nu suntem mari amatori de orașe mari, iar Cluj-Napoca este un oraș mare. Dar a fost frumos, la fel și airbnb-ul. De aici am mers în Oradea, care ne-a plăcut fantastic”, au mai spus ei.

Prețurile din magazinele românești

„Alimentele pe care le cumpărăm reprezintă adesea costurile mai mari în călătoriile noastre. Însă în România ne-am plimbat mult, în diferite direcții, și să cumperi produse alimentare și să gătești când ești mai mult plecat este o provocare mult mai mare.

Ads

Nu întotdeauna ne-a fost ușor să gătim la airbnb, așa că am decis uneori să mâncăm și în oraș. Mâncatul în oraș în România este destul de accesibil, iar porțiile de mâncare sunt mari, astfel că am decis adesea să facem alegerea asta. În final, după două luni, am cheltuit 380 de dolari pe produsele alimentare”, au spus cei doi.

"Ador mâncarea din România"

„Știam că mâncarea este mai «grea» aici și mă gândeam că nu o să fie tocmai pe placul meu. Ador mâncarea din România. Există variante diferite de restaurante, multe orașe au restaurante cu meniuri tradiționale, dar există și alte opțiuni, cum ar fi restaurante cu meniuri italienești, indiene. În plus, și berea este excelentă. Pentru mâncatul în oraș am cheltuit 1.200 de dolari în două luni. Ceea ce e mult pentru noi”, a spus Carrie.

Ads

Cum au petrecut timpul

„Am făcut și altceva în afară să mâncăm în oraș. Am fost în excursii, am fost la filme la cinema, am fost cu telecabina în Brașov, am fost la Castelul Peleș, la Castelul Bran, la Salina Turda, am vizitat biserici, cetăți și pentru toate a trebuit să plătim. Costul total pentru aceste lucruri a fost 120 de dolari. Ceea ce pentru două luni a fost extrem de accesibil. Ne-a permis astfel să cheltuim mai mulți bani pe mâncarea la restaurant”.

Cheltuielile cu transportul

„Ținând cont de cât de mult am folosit transportul, am fost uimiți să vedem la final cât ne-a costat. Transportul a fost 185 de dolari în total pentru două luni. Am folosit trenuri, autobuze și Uber. Închirierea unei mașini nu este foarte costisitoare. În zilele de vară este 25 de dolari pe zi. Am plătit 45 de dolari pentru combustibil. Dată viitoare când vom mai veni vom apela mai mult la această modalitate de transport pentru că în cele câteva zile în care am avut mașină închiriată am reușit să vizităm multe locuri din mediul rural și această este o parte foarte frumoasă a României”.

Cheltuielile totale

"Așadar, pentru două luni, în diferite locații, am cheltuit 4.957 de dolari. Cu siguranță, peste bugetul nostru obișnuit, pentru că încercăm să rămânem în jurul a 1.000 de dolari de persoană în fiecare lună, însă de dată această am cheltuit 1.239 de dolari de fiecare pe luna. Dar a meritat. Am avut parte de o experiență grozavă în România și vă recomandăm din suflet să călătoriți în România dacă aveți această oportunitate”.