Black Friday 2025: 57% dintre americani folosesc AI pentru shopping

Black Friday 2025 promite să fie unul dintre cele mai tehnologizate evenimente de shopping de până acum, iar cifrele recente relevă o schimbare majoră în comportamentul cumpărătorilor americani.

Un nou studiu realizat în SUA arată că 57% dintre americani utilizează deja instrumente de inteligență artificială (AI) pentru cumpărăturile lor generale, iar 34% le consultă pentru recomandări de cadouri pentru sezonul sărbătorilor.

74% dintre cei care folosesc AI pentru a alege cadouri susțin că aceste instrumente îi ajută să fie „Moși Crăciuni” mai buni, identificând cele mai inspirate daruri pentru cei dragi. În mod surprinzător, 32% dintre respondenți declară că ar avea mai multă încredere în sfaturile AI, decât în cele ale prietenilor sau familiei.

AI-ul nu doar simplifică procesul de selecție, ci și eficientizează shopping-ul: 38% dintre consumatorii americani spun că AI îi ajută să găsească cel mai mic preț, 37% folosesc AI pentru a obține rapid link-uri către produse specifice, iar alți 35% pentru a-și lărgi orizontul de idei, atunci când nu știu ce să cumpere.

Nu numai consumatorii adoptă AI-ul

Transformarea digitală a retailului nu se vede doar la nivelul consumatorilor, ci și la comercianți. Potrivit unui raport Salesforce, vânzările globale online de sărbători au atins un record de 1,2 trilioane de dolari, iar 19% dintre acestea au fost influențate direct de AI și agenți virtuali, adică aproape 229 de miliarde de dolari.

AI-ul nu doar recomandă produse, ci oferă și suport personalizat pentru comenzi sau retururi, ceea ce ajută brandurile să construiască loialitate pe termen lung.

Un aspect interesant este creșterea cu 42% a utilizării chat-ului AI pentru suport clienți, iar 75% dintre americani declară că ar apela cu încredere la un agent AI pentru procesarea retururilor și schimburilor de produse. Aceste cifre arată clar că viitorul shoppingului este unul digital, asistat de tehnologie.

Notino oferă o experiență completă de Black Friday

Un exemplu de retailer care îmbină inovația cu avantajele clasice ale shoppingului este Notino, unul dintre cei mai mari comercianți europeni de cosmetice și parfumuri. Fondat în 2004 în Cehia și prezent în peste 28 de țări, Notino impresionează prin oferta sa: peste 82.000 de produse unice de la 1.500 de branduri.

Anul acesta, campania Black Friday la Notino se desfășoară între 10 și 30 noiembrie, cu reduceri de până la 30% la cele mai populare parfumuri și produse cosmetice

Printre avantajele Notino se numără:

Stocuri ample: peste 82.000 de produse disponibile;

peste 82.000 de produse disponibile; Prețuri consistente: aceleași oferte atât online, cât și în magazine;

aceleași oferte atât online, cât și în magazine; Tehnologii inovatoare: oglinda virtuală, Shade Finder și Youth Finder pentru recomandări personalizate;

oglinda virtuală, Shade Finder și Youth Finder pentru recomandări personalizate; Transport gratuit la comenzi peste 270 RON;

la comenzi peste 270 RON; Retur avantajos: până la 90 de zile;

până la 90 de zile; Servicii premium de gravare personalizată, ambalare cadou și eșantioane gratuite prin programul „Try It First”.

