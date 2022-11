Ce știu americanii despre România: ”E în Roma, nu-i așa?/ Vampirii vin din România” VIDEO

Edi Brandabura este un vlogger român care a întrebat mai mulți americani pe stradă ce știu despre România, iar apoi a încărcat videoclipul pe canalul său de YouTube.

Răspunsurile variază: anumite persoane nu au auzit de România și nu știu că este o țară, altele fac confuzii serioase, cum ar fi că se află în Roma, dar au existat și oameni care au auzit de Nadia Comăneci, de contele Dracula și Transilvania și chiar câțiva care ne-au vizitat țara.

”Suntem în a doua noastră săptămână în California, suntem pe celebra stradă Walf of Fame. Săptămâna aceasta mă gândeam să îi întrebăm pe americani ce știu despre România”, începe Edi vlogul.

Ce știu americanii despre România

- ”Am fost în România vara trecută. Am fost peste tot: Lacul Como, Roma...”

- ”România e cu Dracula, nu? Transilvania e în România. Cu Vladimir, care bea sânge”

- ”Oameni foarte talentați, buni la gimnastică, știu de Nadia Comăneci. Locuiește unde locuim și noi, în Oklahoma. Nu suntem vecini, dar în Oklahoma toată lumea cunoaște pe toată lumea”

- ”România? O țară? Nu știu unde e, nici continentul”

- ”Știu că e în Europa. E ceva în Africa, nu? Ceva ce se numește aur românesc, nu știu dacă e adevărat sau nu. Oamenii de acolo zic că e aur românesc, undeva în Africa de Vest, în Nigeria. Deci când spui acolo România, oamenii de gândesc la aur”

- ”Nu știu nimic despre România dar am auzit pe TikTok că e foarte drăguț acolo”

- ”Dragoste, frate. Știu că e în Roma, nu?”

Ads

- ”La Marea Neagră sunt niște stațiuni drăguțe. V-ați îmbunătățit calitatea apei, oamenii sunt foarte iubitori, am un prieten care e acolo acum, a plecat ieri spre București”

- ”România e o țară creștină, Dracula. Vampirii vin din România”

- ”Noi suntem din Franța, știm puțin dar nu am fost acolo. Am auzit că limba e asemănătoare cu franceza. Am auzit că e o țară frumoasă, București ar trebui să fie următoarea locație pentru vacanță. Urmează să am petrecerea burlacilor, iar una dintre locații este în București”

- ”Am fost în România la începutul anului. Am ajutat oamenii din Ucraina să iasă din țară, deci călătoream din Polonia, în Slovacia, Ungaria, până în România, la granița cu Ucraina, de unde luam oamenii ca să îi duc în Polonia. Dar n-am avut șansa să vizitez capitala”, sunt răspunsurile oferite de americani.

Ads